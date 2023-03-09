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影／竹聯幫「弟哥」今出殯 警全程搜證抓違法送辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

竹聯幫忠堂前堂主董桂均上月底逝世後，今天上午出殯，各路道上兄弟齊聚台中送行，台中市警局出動80名警力，全程盤查、蒐證，以壓制幫派氣焰，查察不法。

台中市警局表示，今日董桂均告別式在台中市殯儀館舉辦，隨後到市立火葬場火化，因現場眾多黑衣弟兄齊聚，台中市刑大大隊長林明佐、二分局分局長楊川坐鎮，調派80多名優勢警力嚴防黑幫藉機滋事，維護上班民眾路權。

今日勤務對前來弔唁人員攔查約600餘人、13部超跑，將疑似噪音車輛上傳環保局噪音檢舉網站。經統計除取締交通違規12件、嚴正拖吊5部外，餘現場平和無其他違法違序行為。

市警局表示，在會場周遭及重要路口維持現場及交通秩序，對於前來弔唁人員（疑似幫派分子），依警察職權行使法、少年事件處理法等相關法令對其實施攔查，全程蒐證，以優勢警力防止任何發生暴力衝突疑慮。

另為維護民眾路權，於殯儀館週遭交通要路編排線上巡邏警力與拖吊車，加強週邊主要道路巡邏，驅趕違規並排停車，發現重大違規立即予以告發拖吊，以使週遭交通順暢。

竹聯幫元老董桂均今在台中辦告別式，警方到場逐一清查身分、查緝不法。記者陳宏睿／翻攝
竹聯幫元老董桂均今在台中辦告別式，警方到場逐一清查身分、查緝不法。記者陳宏睿／翻攝
竹聯幫元老董桂均今在台中辦告別式，警方到場逐一清查身分、查緝不法。記者陳宏睿／攝影
竹聯幫元老董桂均今在台中辦告別式，警方到場逐一清查身分、查緝不法。記者陳宏睿／攝影
竹聯幫元老董桂均今在台中辦告別式，警方到場逐一清查身分、查緝違規超跑。記者陳宏睿／翻攝
竹聯幫元老董桂均今在台中辦告別式，警方到場逐一清查身分、查緝違規超跑。記者陳宏睿／翻攝
竹聯幫元老董桂均今在台中辦告別式，警方到場逐一清查身分、查緝不法。記者陳宏睿／攝影
竹聯幫元老董桂均今在台中辦告別式，警方到場逐一清查身分、查緝不法。記者陳宏睿／攝影

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