影／行員關心提問 與警聯手一天阻詐兩起近600萬

新北市鍾姓婦人上月底到銀行欲匯100萬元「工程款」，經行員關心提問察覺辭有異，與員警聯手勸阻，鍾婦才知落入假投資真詐騙陷阱；當天事隔4小時，盧姓男子臨櫃欲提款453萬元，因匯款帳戶狀態已遭警示，員警到場查證確認盧男為詐騙集團車手當場逮捕，警詢後依法函送士林地檢署偵辦。

鍾女（63歲）上月底上午11時至汐止區元大銀行汐止分行欲匯款100萬元，行員關心提問，鍾婦說是要匯給朋友的工程款，卻交待不出朋友身分為何，員警獲報到場不斷勸說，先幫鍾女確認匯款帳號有無問題，又看到鍾女手機對話紀錄有詐騙團以「諮詢股票，可以讓老師來教你」、「每天分析股票趨勢，依老師教學投資都有賺錢」等假投資方式的詐騙投資廣告話術，告知這是常見詐騙手法，鍾女始驚覺遭詐騙，打消繼續匯款念頭。

同日下午3時，汐止警方又接獲第一銀行汐科分行通報，盧姓男子（35歲）至該分行欲提領453萬元工程款項，警方仔細詢問下卻無法明確解釋，甚至連工廠地址都遭員警當場識破為一般民宅地址，並查出盧男帳戶狀態早已遭警示，確認盧男是詐騙集團車手當場逮捕查，警詢後依詐欺罪嫌函送士林地檢署偵辦。