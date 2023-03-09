回收車輪胎打滑自撞花檯石敢當 兩兄弟天人永隔一死一傷
新北市淡水區張姓兄弟檔，今天上午開著一輛回收車，沿著淡金路4段往淡水方向下坡路段行駛輪胎打滑，失控自撞路旁花檯石敢當，兩兄弟一度卡困車內，警消獲報趕抵將人救出，檢視駕駛（哥哥）已無生命徵象、弟弟肢體、頭部擦挫傷，緊急協助兩人送醫急救，哥哥不治身亡，弟弟沒有生命危險，事故原因有待釐清。
經調查，張姓兄弟（分別為27、26歲）今天上午10時44分許，由哥哥開著回收車，載著弟弟一路沿著新北市淡水區淡金路4段往淡水方向行駛，途中行經下坡路段，疑輪胎打滑，整輛車失控自撞路旁花檯石敢擋，導致車頭毀損，兄弟輛卡困車內。
新北市消防局獲報派員趕抵，經用破壞器材切割車體，順利將兩人救出車外，經檢視哥哥全身多處撞擊傷，當場沒有生命徵象，弟弟則肢體、頭部擦挫傷，意識模糊，緊急協助兩人送醫急救，哥哥傷重不治，弟弟昏迷沒有生命危險，留院治療。肇事駕駛抽血待驗有無酒駕，至於確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言