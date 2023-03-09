回收車輪胎打滑自撞花檯石敢當 兩兄弟天人永隔一死一傷

新北市淡水區張姓兄弟檔，今天上午開著一輛回收車，沿著淡金路4段往淡水方向下坡路段行駛輪胎打滑，失控自撞路旁花檯石敢當，兩兄弟一度卡困車內，警消獲報趕抵將人救出，檢視駕駛（哥哥）已無生命徵象、弟弟肢體、頭部擦挫傷，緊急協助兩人送醫急救，哥哥不治身亡，弟弟沒有生命危險，事故原因有待釐清。

經調查，張姓兄弟（分別為27、26歲）今天上午10時44分許，由哥哥開著回收車，載著弟弟一路沿著新北市淡水區淡金路4段往淡水方向行駛，途中行經下坡路段，疑輪胎打滑，整輛車失控自撞路旁花檯石敢擋，導致車頭毀損，兄弟輛卡困車內。