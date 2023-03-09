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上月兩女鬧分手3歲女童葬火窟 縱火女說出這原因收押

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市大溪區2月7日發生兩女感情糾紛爆發縱火命案，26歲鄧姓女子與30歲游姓女子鬧分手爆發爭吵，鄧女拿出預藏汽油潑灑家具縱火，造成游女3歲女兒葬身火窟，檢警最近等到鄧女傷勢復原出院複訊，鄧女坦承感情因素縱火，檢方依殺人、公共危險罪嫌向法院聲押獲准。

檢警調查，游女與前夫離婚後，獨自帶著3歲女兒回大溪父母娘家居住，幫忙經營早午餐生意，2年前結識鄧女交往，一年多前，鄧女搬至游家同居，兩女感情很好，經常偕游女女兒出遊，今年春節疑因游女找前夫等因素，兩女疑因感情不和，游女要求分手，鄧女不同意，多次爆發爭吵。

上月7日，鄧女與游女談判，游女堅持分手，引起鄧女不滿，憤而潑汽油拿預藏打火機縱火，大火造成女童燒成焦屍，游女、鄧女及游父燒傷，游女全身90%面積2-3度燒燙傷嚴重一度命危，轉送長庚燒燙傷中心急救，最近病情穩定移至普通病房，後續長期醫療，鄧女全身30%面積2-3度燒燙傷急救，上月底傷勢穩定出院，游父傷勢無大礙。

檢警上月間相驗解剖女童屍體，法醫查明女童死因為遭煙嗆後窒息死亡，鄧女上月底出院後接受檢警複訊，鄧女坦承與游女感情因素，不滿游女要分手憤而縱火，檢方訊後將鄧女依殺人罪、公共危險罪嫌向法院聲請羈押獲准。

大溪區2月7日兩女感情糾紛爆發縱火命案，3歲女童葬身火窟，鄧女殺人罪嫌收押。記者曾增勳／翻攝
大溪區2月7日兩女感情糾紛爆發縱火命案，3歲女童葬身火窟，鄧女殺人罪嫌收押。記者曾增勳／翻攝
大溪區2月7日鄧女（左）與游女（右）感情糾紛縱火，3歲女童（中）葬身火窟，鄧女殺人罪嫌收押。圖／翻攝游女臉書
大溪區2月7日鄧女（左）與游女（右）感情糾紛縱火，3歲女童（中）葬身火窟，鄧女殺人罪嫌收押。圖／翻攝游女臉書

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