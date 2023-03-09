影／網友大力推薦買美金穩賺 批發商抱40萬投資險血本無歸

新北市海山警分局文聖派出所本月7 日接獲華南銀行華江分行報案，有民眾疑似遭遇詐騙，行員於關懷提問時發覺該民眾投資方式異常，文聖所員警陳奕麟、黃俊翔迅速到場了解，從事商品批發沈男表示，日前在Facebook上結識一名網友，該名網友向其勸說目前美金適合投資，且不斷傳送相關投資資訊供沈男參考。

沈男經過多日觀察，最終下定決心投資40萬元，7日至銀行要匯款，但經員警查看網友所提供投資網頁，發覺該網頁為私設網站，金錢流向異常，為經典的投資詐騙手法，沈男聽後才相信真的遇到了詐騙集團，再三向警方道謝，替他守住了辛苦賺來的血汗錢。

因投資型詐騙案件頻生，海山警分局近日板橋第一運動場舉行「全國青年盃田徑公開賽」，在賽事空檔時向場外青年朋友介紹詐騙集團常見5種詐騙手法，包括「投資詐欺」、「網路購物詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」及「假冒親友詐騙」；市府體育處也於運動場大型電視牆上播放反詐騙宣導影片，迅速抓住參與賽事民眾目光，在參加活動之際同時獲得反詐騙資訊。