影／網友大力推薦買美金穩賺 批發商抱40萬投資險血本無歸

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聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市海山警分局文聖派出所本月7 日接獲華南銀行華江分行報案，有民眾疑似遭遇詐騙，行員於關懷提問時發覺該民眾投資方式異常，文聖所員警陳奕麟、黃俊翔迅速到場了解，從事商品批發沈男表示，日前在Facebook上結識一名網友，該名網友向其勸說目前美金適合投資，且不斷傳送相關投資資訊供沈男參考。

沈男經過多日觀察，最終下定決心投資40萬元，7日至銀行要匯款，但經員警查看網友所提供投資網頁，發覺該網頁為私設網站，金錢流向異常，為經典的投資詐騙手法，沈男聽後才相信真的遇到了詐騙集團，再三向警方道謝，替他守住了辛苦賺來的血汗錢。

因投資型詐騙案件頻生，海山警分局近日板橋第一運動場舉行「全國青年盃田徑公開賽」，在賽事空檔時向場外青年朋友介紹詐騙集團常見5種詐騙手法，包括「投資詐欺」、「網路購物詐騙」、「解除分期付款詐騙」、「假愛情交友」及「假冒親友詐騙」；市府體育處也於運動場大型電視牆上播放反詐騙宣導影片，迅速抓住參與賽事民眾目光，在參加活動之際同時獲得反詐騙資訊。

分局長王鴻儒表示，此次文聖所攔阻之投資詐欺，即是詐騙集團使用「高獲利低風險」、「穩賺不賠」等話術，吹噓不合理的獲利，使民眾心動投入大筆資金之經典案例；民眾對於有疑慮的匯款要求應保持警覺意識，謹記「冷靜、查證、報警」的三要原則，及「不隨意交付個人資料、不隨意聽從指示操作ATM或網路銀行、不理會來路不明的電話或訊息」的三不原則，方能有效避免受騙上當，警民共同遏止詐騙案的發生。

新北海山警分局牌新北市府體育處協助在板橋第一運動場外大型電視牆上播放反詐騙宣導影片，迅速抓住參與賽事民眾目光，在參加活動之際同時獲得反詐騙資訊。記者王長鼎／翻攝
新北海山警分局牌新北市府體育處協助在板橋第一運動場外大型電視牆上播放反詐騙宣導影片，迅速抓住參與賽事民眾目光，在參加活動之際同時獲得反詐騙資訊。記者王長鼎／翻攝
誤信網友大力推薦買美金穩賺，從事商品批發沈男前天到銀行欲匯40萬元投資，經海山員警勸阻才作罷，險血本無歸。記者王長鼎／翻攝
誤信網友大力推薦買美金穩賺，從事商品批發沈男前天到銀行欲匯40萬元投資，經海山員警勸阻才作罷，險血本無歸。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋第一運動場正舉行「全國青年盃田徑公開賽」，海山警分局趁賽事空檔時向場外青年朋友介紹詐騙集團常見5種詐騙手法。記者王長鼎／翻攝
新北市板橋第一運動場正舉行「全國青年盃田徑公開賽」，海山警分局趁賽事空檔時向場外青年朋友介紹詐騙集團常見5種詐騙手法。記者王長鼎／翻攝

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