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男屍卡台中港風場平台 法醫高大成：查溺水或死後落水

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中港離岸風電一處風場的工作平台上前天被發現一具男性遺體，死者身分未明，風電公司說沒有員工失蹤，平台高約10公尺，離岸約10公里，一般人不可能靠近且爬上。此案引起法醫高大成注意，認為真的頗為離奇，首先須確認是否有他殺嫌疑。

高大成認為，相驗解剖可以判斷他是溺水死亡，或是死後落水，前者肺、胃部會有水，後者則胃中可能還有食物，但沒有水。若是死亡才落水，就要考慮是否有棄屍的問題。

他說，若驗屍發現胃部萎縮無食物，有營養不良情形，有可能是等不到救援而死。至於卡在平台上，則有可能隨著浪潮而上，距離遠也可能是因飄流導致。

檢察官昨天相驗後，表示將解剖查明男子死因，今天再傳訊發現者日籍技師，希望找出更多線索。

海巡署前天早上接獲報案，台中港離岸一期風場A4風機上爬梯平台發現一具男性遺體，承攬商公司人員在此風機平台上發現遺體後通報。

海巡署台中海巡隊派艇及台電公司「奔娜」風電工程船趕到風場，前天中午由工程船載遺體返抵台中港，台中海巡隊人員抵達現場後，對「奔」船日籍技師，即第一發現遺體人員做訪談筆錄，由風電公司翻譯人員陪同；檢察官今天再傳問發現遺體的日籍技師，希望找出更多線索，查明這件離奇命案。

台中地檢署外勤檢察官黃慧倫昨天相驗完畢，初步檢視男子並未發現明顯致命傷，因從外觀難以確認，檢察官將和法醫另擇時間解剖釐清確切死因。

據了解，該名男子年紀介於青壯年至中年，身高約160公分，平頭，穿短袖衣褲，因長時間待在風機平台上，包括頭臉、四肢多處遭曝曬，皮膚明顯發黑，初判可能是台灣人，但身上並無證件、刺青，或是手環項鍊等特殊足以辨識的特徵，全案仍待檢警、海巡單位調查。

據指出，發現遺體的離岸風場的風機離岸際約10公里，平台很高，從海平面到平台約10公尺高，有爬梯可上，但一般人不可能靠近且爬上，因為風場立於海中，四周無陸地接觸，從岸邊也看不到，搭船接駁才能靠近，據了解，檢警和海巡人員仍要追查是否有釣客落海，或最近有翻船事件，落海人員游近風場，爬上平台求救情形。

法醫高大成。本報資料照
法醫高大成。本報資料照

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