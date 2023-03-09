白色情人節將至 趨勢科技提網路交友三「不」慎防詐騙

白色情人節將近，不少民眾透過網路交友軟體尋找合適的對象，希望能與有情人一同慶祝浪漫的情人節；根據統計，2022年全球使用網路交友軟體的人數高達3.6億，與此同時，詐騙集團也看準網路交友軟體上無遠弗屆的用戶資料庫，藉由一連串的話術誘導受害者點擊惡意網址、教唆投資或用花言巧語借款騙財，利用人性弱點作為牟取暴利的管道，趨勢科技提醒，網路交友不可不慎，慎防詐騙風險。

趨勢科技也建議民眾，網路交友有三「不」，分別是不亂點來路不明的連結、不隨意提供個人資訊以及不輕信陌生投資大師。

首先，在「不亂點來路不明的連結」方面，通訊軟體上充斥許多盜用他人照片與個資所建立的假帳號，加入好友後，以甜言蜜語攻勢來獲取被害者信任，假藉分享資訊為由傳送影片或是網站連結，事實上卻是犯罪集團所設下的釣魚陷阱，在民眾點下連結後，個資與帳號密碼可能被騙走，甚至還有電腦中毒的風險。

趨勢科技提醒，收到來路不明的連結時，務必保持警覺、仔細檢查，避免隨意點擊無法確認來源是否安全的連結或是網址。同時也建議下載專業資安防護工具，第一時間阻擋來自email、社群、簡訊、網路廣告或QR code上的詐騙網址或惡意連結，上網聊天交友更安心。

第二，在「不隨意提供個人資訊」方面，趨勢科技表示，民眾在網路上分享與自身相關的資訊時，須時常保持謹慎，否則很有可能在不經意間成為網路騙徒眼中的肥羊。

若想降低遭駭客或是惡意軟體竊取個人資訊的風險，遇到可疑對象時應避免過度分享自身資訊，並且進一步評估封鎖，以防駭客順藤摸瓜騙到身分個資、銀行卡號等重要資訊，成為愛情騙子手中的搖錢樹。除了定期更新登入憑證與帳號來降低遭駭客入侵的風險外，也建議民眾可於電腦或是智慧型手機、平板電腦上安裝專業個資外洩偵測軟體，以避免擴大損害，一不小心造成人財兩失。