快訊

恢復兩岸直航點有譜 政院：陸委會下午4時說明

陳建仁拍板 3月20日起確診者隔離改「0+N」、輕症免通報

鄭弘儀傳閃電請辭2節目 電視台回應藏玄機

白色情人節將至 趨勢科技提網路交友三「不」慎防詐騙

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導

白色情人節將近，不少民眾透過網路交友軟體尋找合適的對象，希望能與有情人一同慶祝浪漫的情人節；根據統計，2022年全球使用網路交友軟體的人數高達3.6億，與此同時，詐騙集團也看準網路交友軟體上無遠弗屆的用戶資料庫，藉由一連串的話術誘導受害者點擊惡意網址、教唆投資或用花言巧語借款騙財，利用人性弱點作為牟取暴利的管道，趨勢科技提醒，網路交友不可不慎，慎防詐騙風險。

趨勢科技也建議民眾，網路交友有三「不」，分別是不亂點來路不明的連結、不隨意提供個人資訊以及不輕信陌生投資大師。

首先，在「不亂點來路不明的連結」方面，通訊軟體上充斥許多盜用他人照片與個資所建立的假帳號，加入好友後，以甜言蜜語攻勢來獲取被害者信任，假藉分享資訊為由傳送影片或是網站連結，事實上卻是犯罪集團所設下的釣魚陷阱，在民眾點下連結後，個資與帳號密碼可能被騙走，甚至還有電腦中毒的風險。

趨勢科技提醒，收到來路不明的連結時，務必保持警覺、仔細檢查，避免隨意點擊無法確認來源是否安全的連結或是網址。同時也建議下載專業資安防護工具，第一時間阻擋來自email、社群、簡訊、網路廣告或QR code上的詐騙網址或惡意連結，上網聊天交友更安心。

第二，在「不隨意提供個人資訊」方面，趨勢科技表示，民眾在網路上分享與自身相關的資訊時，須時常保持謹慎，否則很有可能在不經意間成為網路騙徒眼中的肥羊。

若想降低遭駭客或是惡意軟體竊取個人資訊的風險，遇到可疑對象時應避免過度分享自身資訊，並且進一步評估封鎖，以防駭客順藤摸瓜騙到身分個資、銀行卡號等重要資訊，成為愛情騙子手中的搖錢樹。除了定期更新登入憑證與帳號來降低遭駭客入侵的風險外，也建議民眾可於電腦或是智慧型手機、平板電腦上安裝專業個資外洩偵測軟體，以避免擴大損害，一不小心造成人財兩失。

第三，在「不輕信陌生投資大師」方面，趨勢科技表示，近期發生多起詐騙集團利用交友軟體、社群軟體等平台以假戀愛、假交友的手法熟識被害人，誘騙被害人登入虛假交易網站、投入大筆資金後直接消失甚至關閉帳號，藉此牟取錢財的案例。在使用網路交友時，切記務必仔細查證帳號真假，只要話題中提到「錢」，不管是要求實際匯款、花錢購物，還是慫恿投資，都須保持高度警覺性，勿輕信任何投資詐騙話術。

為了協助民眾提防以愛之名行騙的犯罪集團，趨勢科技公開網路交友三「不」驟。圖／趨勢科技提供
為了協助民眾提防以愛之名行騙的犯罪集團，趨勢科技公開網路交友三「不」驟。圖／趨勢科技提供

延伸閱讀

假戰地美籍醫師來騙財 婦人網交挨詐積蓄50萬元

要脫單了！白色情人節「4星座告白成功率高」記得選對地點

銘記真摯情意！卡地亞LOVE系列、經典錶款，白色情人節唯一送禮首選

單身狗看過來！12生肖「開桃花」訣竅 白色情人節準備脫單

相關新聞

台中港離岸風電風塔離奇命案 檢察官再傳發現人追查疑點

台中港離岸風電一處風場的工作平台上前天被發現一具男性遺體，死者身分未明，風電公司說沒有員工失蹤，平台高約10公尺，離岸約...

男子午夜走在國道1號五堵段外側車道 先後遭3輛車撞擊慘死

李姓男子昨天深夜11點半多走上國道1號，在北上基隆五堵路段外側車道行走時，先後被3輛車撞擊，最後卡在轎車前保險桿下方。消防人員獲報前往救援，…

竹聯幫「弟哥」出殯 電子輓聯有「賴神」、「女超人」

竹聯幫重量級元老、綽號「弟哥」的董桂均，上月底在台中驟逝，享壽66歲，今天在台中殯儀館舉辦公祭、出殯儀式，現場黑衣人萬頭...

打工被騙遭囚凌虐淪洗錢人頭 行員報訊...彰化警及時救出4人

彰化市國泰世華銀行一名眼尖行員，本月6日發現臨櫃的何姓客戶帳戶有大筆異常金流交易，通報員警前往了解。何男表示是聽信網路打...

男屍卡台中港風場平台 法醫高大成：查溺水或死後落水

台中港離岸風電一處風場的工作平台上前天被發現一具男性遺體，死者身分未明，風電公司說沒有員工失蹤，平台高約10公尺，離岸約...

康復之家股東帶女住民上摩鐵 挨告乘機性交獲不起訴

台北某康復之家陳姓股東遭控，2021年間帶身心障礙女住民外出參加活動，回程卻直接帶進汽車旅館利用權勢發生性行為。檢方認為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦