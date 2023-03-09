康復之家股東帶女住民上摩鐵 挨告乘機性交獲不起訴

台北某康復之家陳姓股東遭控，2021年間帶身心障礙女住民外出參加活動，回程卻直接帶進汽車旅館利用權勢發生性行為。檢方認為，女住民精神鑑定報告顯示，案發時無不能抗拒，另陳姓股東也無權限影響康復之家事務，難用單一指訴論乘機性交罪，全案不起訴處分。

陳姓股東否認犯行，2021年9月間到康復之家拿東西遇到女住民，女住民填假單和他一起外出參加活動，女住民提到和男友的性生活話題，於是問她「想不想做」女住民回答「想」參加活動後回程經過汽車旅館，就開車前往發生性行為，女住民都可以正常回覆，且他沒有威脅此事不能講出去。

全案原經不起訴處分，經發回續查做精神鑑定，釐清女住民是否「不能抗拒」三軍總醫院鑑定報告指出，女住民就醫、服藥、假日休閒活動都能規劃安排，參與課程大多專注力家可主動發言，且有熟識的住民、穩定交往的男友，能維持人際社交互動，推斷案發當時，女住民未因精神疾病達到不能抗拒狀況。

康復之家負責人、專員稱，陳姓股東出資，不會要求觀看住民的生活諮詢、心理輔導資料，只會關心工作人員狀況，不太會主動和住民聊天，女住民則會主動和陳打招呼。專員也證稱，女住民是高外出需求住民，當天剛好有舉辦活動且主動請求外出，加上每日有打電話給家人聯繫等習慣，當時未致電家屬，就核准女住民外出，未受到其他壓力。

女住民在偵查中曾說，在旅館內2人自行脫衣發生性行為，結束後各自穿上衣物離開；精神鑑定報告顯示，她自陳案發時未受到疾病干擾，可清楚表達與陳發生性行為。