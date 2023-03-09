影／包尿布男清晨跌坐路中險象環生 清水警護送回家
一名48歲男子下半身只包尿布，清晨走在台中市沙鹿區街上，不慎跌坐路上很危險，路人發現報案，員警帶他回派出所休息，挨家挨戶問，最後查出他身分，通知家人帶回。
本月5日清晨5點，48歲男子走在中市沙鹿區光華路上，他過馬路後跌坐路中，附近民眾發現擔心安危，報警協助，清水警分局光華派出所警員李俊義、張智豪獲報趕抵現場。
男子無法清楚描述自己的身分，員警先在附近住家詢問，都無人認識該男子，他衣物單薄、下半身只包尿布，員警先將他帶返派出所休息，同時請里長協助詢問里民，仍未尋獲家屬，員警擔心男子口渴，提供礦泉水，並尋找多餘的衣物讓其保暖。
二名警員再回到現場附近，從住家挨家挨戶詢問時，男子家人發現陳男獨自外出，與警方聯繫，立刻趕到派出所接回男子，員警細心照料，陳男家人感謝警方。
清水警分局光華所長陳俊佑表示，員警耐心協助男子返家，對員警的細心積極表現表示肯定與嘉許，也呼籲民眾家中若有身障者， 務必多加留意看顧，切勿讓其單獨外出，如欲避免類似情形發生，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或是隨身攜帶記載親友電話之聯絡卡片，以利警方快速聯繫家屬。
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