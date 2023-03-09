台中港離岸風電風塔離奇命案 檢察官再傳發現人追查疑點

台中港離岸風電一處風場的工作平台上前天被發現一具男性遺體，死者身分未明，風電公司說沒有員工失蹤，平台高約10公尺，離岸約10公里，一般人不可能靠近且爬上，檢察官昨天和法醫相驗，將解剖查明男子死因，追查離奇命案發生原因，檢察官今天再傳發現人日籍技師，希望找出更多線索。

海巡署前天早上接獲報案，台中港離岸一期風場A4風機上爬梯平台發現一具男性遺體，承攬商公司人員在此風機平台上發現遺體後通報。

海巡署台中海巡隊派艇及台電公司「奔娜」風電工程船趕到風場，前天中午由工程船載遺體返抵台中港，台中海巡隊人員抵達現場後，對「奔」船日籍技師，即第一發現遺體人員做訪談筆錄，由風電公司翻譯人員陪同；檢察官今天再傳問發現遺體的日籍技師，希望找出更多線索，查明這件離奇命案。

台中地檢署外勤檢察官黃慧倫昨天相驗完畢，初步檢視男子並未發現明顯致命傷，因從外觀難以確認，檢察官將和法醫另擇時間解剖釐清確切死因。

據了解，該名男子年紀介於青壯年至中年，身高約160公分，平頭，穿短袖衣褲，因長時間待在風機平台上，包括頭臉、四肢多處遭曝曬，皮膚明顯發黑，初判可能是台灣人，但身上並無證件、刺青，或是手環項鍊等特殊足以辨識的特徵，全案仍待檢警、海巡單位調查。

據指出，發現遺體的離岸風場的風機離岸際約10公里，平台很高，從海平面到平台約10公尺高，有爬梯可上，但一般人不可能靠近且爬上，因為風場立於海中，四周無陸地接觸，從岸邊也看不到，搭船接駁才能靠近，據了解，檢警和海巡人員仍要追查是否有釣客落海，或最近有翻船事件，落海人員游近風場，爬上平台求救情形。

依中部航務中心通報資料，本月5日，在中部彰化風場發現一艘未知小艇翻覆，據指出，最近如果東北季風強，小艇從彰化漂流到台中風場可能性大，仍需查證。

這件離奇命案昨天在網路引起熱烈討論，一名男子昨天在網路說，他同事前天早上抵達風場第一根風機要作業保養，爬上第一支風機平台竟看到遺體，沒穿救生衣和安全配備，應非工程師，男子說，這幾天有小艇在外海翻覆，是否落海者用盡力氣爬上風塔的釣客或漁民，最後無法求救被曬死；有網友說，如果死者是游近風塔再爬上求救，最後還是無法獲救，當時心情一定絕望。