見民宅外擺鐵椅及鐵盤 台南老翁逕自偷搬被法辦
台南黃姓女市民清洗家中1張鐵製高腳椅及鐵製托盤9塊，放置在台南市中西區住處門外曝曬，70歲楊姓老翁徒步經過見四下無人，涉嫌偷走後離開。警方接獲報案後沿路調閱監視錄影畫面，查出楊涉案，昨天警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。
警方調查，楊於3月4日清晨6點多，徒步行經武德街民宅前，逕自將黃姓被害人放於門外1張黑色鐵製高腳椅及鐵製托盤9塊，價值約3千850元搬起檢視一番後，以徒手方式搬偷離開。
案經被害人發現，6日中午至第二分局博愛派出所報案，經員警立即調閱周邊巷道影像，獲知犯嫌特徵惟無法確認身分。警方持照片至行經道路逐一訪查，終於在東市場附近得知犯嫌影像疑與某位攤商神似，續再調閱市場周邊影像過濾出其所使用小貨車，終於鎖定犯嫌身分。昨天上午8點多在市場設攤時前往將楊帶回，並從車上起獲行竊椅子、鐵盤等。
據了解，楊姓男子以為鐵椅及鐵盤置於門外，以為是無人所有，徒手搬走，因前往舊貨收購商詢價只能賣得250元，又將物品放回貨車上。
楊昨天見員警上門尋找驚覺事情不妙，急忙自貨車上將行竊所得物品取出，並與員警返所接受調查，並央請要與被害人和解，但所涉竊案屬非告訴乃論罪嫌，警詢後依竊盜罪嫌送辦，並通知被害人到所將遭竊物品領回。
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