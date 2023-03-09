見民宅外擺鐵椅及鐵盤 台南老翁逕自偷搬被法辦

台南黃姓女市民清洗家中1張鐵製高腳椅及鐵製托盤9塊，放置在台南市中西區住處門外曝曬，70歲楊姓老翁徒步經過見四下無人，涉嫌偷走後離開。警方接獲報案後沿路調閱監視錄影畫面，查出楊涉案，昨天警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

警方調查，楊於3月4日清晨6點多，徒步行經武德街民宅前，逕自將黃姓被害人放於門外1張黑色鐵製高腳椅及鐵製托盤9塊，價值約3千850元搬起檢視一番後，以徒手方式搬偷離開。

案經被害人發現，6日中午至第二分局博愛派出所報案，經員警立即調閱周邊巷道影像，獲知犯嫌特徵惟無法確認身分。警方持照片至行經道路逐一訪查，終於在東市場附近得知犯嫌影像疑與某位攤商神似，續再調閱市場周邊影像過濾出其所使用小貨車，終於鎖定犯嫌身分。昨天上午8點多在市場設攤時前往將楊帶回，並從車上起獲行竊椅子、鐵盤等。

據了解，楊姓男子以為鐵椅及鐵盤置於門外，以為是無人所有，徒手搬走，因前往舊貨收購商詢價只能賣得250元，又將物品放回貨車上。