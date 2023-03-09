假戰地美籍醫師來騙財 婦人網交挨詐積蓄50萬元

網路交友小心詐騙！苗栗縣竹南鎮一名婦人，網路上認識一名男網友，對方自稱美國醫師，擔任伊拉克戰地軍醫，近日謊稱病急需50萬元醫藥費，婦人昨午到郵局臨櫃匯款，幸郵局職員察覺有異報警處理，即時阻詐保住婦人積蓄。

竹南警分局昨午3點左右，接獲轄內一間郵局人員通報，稱有一名婦人疑似遭詐騙，請警方到場協助。警備隊副隊長林定正、警員洪子傑與蔡宇涵前往現場了解，發現該名婦人於網路上認識一名男網友，對方自稱美國醫師，受到聯合國派遣前往伊拉克擔任戰地軍醫，兩人相談甚歡，但未曾某面。

近日男網友稱因生病急需一筆錢診治，要婦人協助匯款新臺幣50萬元，婦人對男網友所言深信不疑，到郵局進行臨櫃匯款。員警一聽婦人描述，便知她是遇到了詐騙集團，與郵局職員合力勸說婦人，婦人才打消匯款念頭，保住辛苦積蓄。