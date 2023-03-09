假戰地美籍醫師來騙財 婦人網交挨詐積蓄50萬元
網路交友小心詐騙！苗栗縣竹南鎮一名婦人，網路上認識一名男網友，對方自稱美國醫師，擔任伊拉克戰地軍醫，近日謊稱病急需50萬元醫藥費，婦人昨午到郵局臨櫃匯款，幸郵局職員察覺有異報警處理，即時阻詐保住婦人積蓄。
竹南警分局昨午3點左右，接獲轄內一間郵局人員通報，稱有一名婦人疑似遭詐騙，請警方到場協助。警備隊副隊長林定正、警員洪子傑與蔡宇涵前往現場了解，發現該名婦人於網路上認識一名男網友，對方自稱美國醫師，受到聯合國派遣前往伊拉克擔任戰地軍醫，兩人相談甚歡，但未曾某面。
近日男網友稱因生病急需一筆錢診治，要婦人協助匯款新臺幣50萬元，婦人對男網友所言深信不疑，到郵局進行臨櫃匯款。員警一聽婦人描述，便知她是遇到了詐騙集團，與郵局職員合力勸說婦人，婦人才打消匯款念頭，保住辛苦積蓄。
警方表示，網路交友詐騙案例層出不窮，內政部警政署長黃明昭心疼民眾被騙辛苦錢，更是拍攝相關「阿昭署長防詐影片」加強推播宣導，以提升民眾識詐及防詐知能。提醒大家，網路交友一談到錢就要特別小心，更不要與對方「裸聊」，否則極可能落入詐騙集團的陷阱，如民眾遇有類似情形，千萬別匯款，可撥打165反詐騙專線或110報案電話查詢，以確保自身財產安全。
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