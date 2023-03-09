竹聯幫「弟哥」出殯 電子輓聯有「賴神」、「女超人」

竹聯幫重量級元老、綽號「弟哥」的董桂均，上月底在台中驟逝，享壽66歲，今天在台中殯儀館舉辦公祭、出殯儀式，現場黑衣人萬頭攢動，還有12輛市價超過2億元的超跑送行。出席民眾發現，弔唁的電子輓聯政要眾多，除地方議員外，還有「民主進步黨賴清德」、「立法院副院長蔡其昌」、「南投縣長許淑華」等人。

董身分特殊，警方到場蒐證與會人士。中市警第二分局長楊川上百名警力親自坐鎮，對弔唁人員嚴加攔查；警方表示，尊重喪家親友治喪，但警方對於不法絕對強力執法，不容許挑戰公權力。

警方表示，本局執行專案動員80多名警力，現場 盤查600多人，共告發12件交通違規， 強力拖吊2部違規汽車，另有疑似噪音超標的超跑13部，已蒐證上傳行政院環保署檢舉網站。

由於董桂森是知名江湖人士，警方擔心過於浮誇出殯陣頭，恐引起一般民眾側目，且對治安狀況質疑，要求喪家行事一切低調，避免對交通與市容造成影響。

今天上午8時許，台中殯儀館外已因弔唁人士眾多，造成交通堵塞，場內會場也是黑衣人萬頭攢動，現場初估近800人到場弔唁，竹聯幫幫主「么哥」黃少岑也在上午8時50分弔唁後離開。

率領12輛超跑車隊的陳姓業者說，今天也是接獲指示到場，在場最貴的是雙門的勞斯萊斯跑車，市價超過3000萬元，這次出動的費用半天約30萬至40萬元。