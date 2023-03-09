誤信網路投資股票穩賺不賠 台南女子險被騙12萬多元
40歲謝姓女子被網路投資廣告吸引，透過聯絡資訊加入Line帳號，並聽信對方保證投資美國股票獲利、穩賺不賠等話術，昨天到台南市某銀行欲匯款12萬3千多元到海外帳戶，行員發現帳戶資金流動異常，及時通報警方勸阻保住她辛苦血汗錢。
台南市警二分局海安派出所員警黃游成、盧卜誠，昨天上午10點多執行巡邏勤務時，接獲金華路某銀行行員通報，一名謝姓女子疑似遭到詐騙，馬上趕到現場處理。
據了解，謝女從網路上的廣告，獲得投資訊息，透過通訊軟體Line輾轉加入詐團的虛設帳號，聽信對方所說「高獲利、穩賺不賠」等話術，且不疑有他，到銀行欲匯款美金4000元，約新台幣12萬3065元至海外不明帳戶 。
行員發現帳戶資金流動異常，員警並以警政署長黃明昭拍攝的防詐影片加以宣導，謝女才發現自己是遭到詐騙而打消匯款的念頭，並且向員警表示感謝，警方也成功攔阻「假投資、真詐財」的案件發生。
警方提醒，假投資詐騙案件頻傳，詐騙集團成員多透過架設網站、臉書或私人Line群組進行招募，民眾應提高警覺。警方呼籲，投資應循正當管道，簡訊加LINE或是網路投資極可能是詐騙，如有任何疑問可直接撥打110或165反詐騙專線詢問，多一分查證，便可少一分損失。
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