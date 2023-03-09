輕鬆飆股賺百萬？ 7旬翁險丟35萬元退休老本

手機輕鬆操作就可以飆股賺百萬元？台中市72歲林翁網路認識詐騙集團佯裝的投資專家，秀出輕鬆操股賺取10多萬元報表，強調獲利翻倍賺百萬不是夢。林翁到銀行要將退休老本35萬元匯入詐團戶頭，行員機警報警，戳破投資美夢。

前天下午2點多，林姓老翁到銀行誆稱住家裝修，要匯款35萬元，但面對行員關心詢問，老翁無法解釋為何將退休老本一次領出，又匯款到他人戶頭，行員察覺可能是詐騙集團手法，機警報警。

豐原警分局頂街所員警王建中、羅巧庭到場了解，林翁這才吐露實情，透過通訊軟體認識理財專家網友，對方每天向他吹牛，聲稱透過某投資平台抽中股票，賣出後賺錢，還秀出對帳單給他看，讓他心動要匯款加入飆股行列。

警方立即解說，這是詐騙集團慣用的「假投資真詐騙」伎倆，並以手機搜尋過去類似的詐騙案例與新聞事件，點出對方說詞矛盾之處，林翁這才夢醒，守住退休老本35萬元。