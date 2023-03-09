男子躺陽台3天 及時發現送醫救回
嘉義市有名年約56歲男子被家屬發現躺在2樓陽台上意識不清，緊急聯絡119，救護人員發現有失溫現象，給予注射生理食鹽水、保暖後送醫。家屬表示，家人偶而會過來探望男子，推測可能在陽台至少3天以上。
嘉義市消防局昨天上午接獲報案，市區朝陽街有男子在家中陽台意識不清，救護員抵達現場發現男子穿著短袖衣物躺在2樓陽台，家屬與里長表示，男子疑似已經躺3天以上。
救護員評估男子生命徵象，對痛有反應，脈搏微弱、血壓僅肱動脈摸得到、血氧56%、血糖117mg/dl、體溫偏低，過去有肝臟疾病病史、無過敏史，懷疑患者意識不清合併重度低體溫，立即給予面罩給氧及生理食鹽水靜脈注射、棉被保暖護送上救護車開暖氣、錫箔紙覆蓋嘗試將患者回溫，送醫急救。
里長表示，男子身體不好，平常和弟弟住在一起，最近因弟弟住院，只有自己一個人，昨天是家屬探望男子近況才發現倒在陽台。
嘉義市消防局表示，家人如有重症病史須隨時注意環境因素、用藥及飲食等狀況，如發現意識改變或身體不適狀況時，應立即打119並在救護員治療後就醫，勿等到病情嚴重才報案。
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