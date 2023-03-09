快訊

疫情降溫、解封條件充足 新冠肺炎「輕症免隔離」最快今公布

男子躺陽台3天 及時發現送醫救回

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市有名年約56歲男子被家屬發現躺在2樓陽台上意識不清，緊急聯絡119，救護人員發現有失溫現象，給予注射生理食鹽水、保暖後送醫。家屬表示，家人偶而會過來探望男子，推測可能在陽台至少3天以上。

嘉義市消防局昨天上午接獲報案，市區朝陽街有男子在家中陽台意識不清，救護員抵達現場發現男子穿著短袖衣物躺在2樓陽台，家屬與里長表示，男子疑似已經躺3天以上。

救護員評估男子生命徵象，對痛有反應，脈搏微弱、血壓僅肱動脈摸得到、血氧56%、血糖117mg/dl、體溫偏低，過去有肝臟疾病病史、無過敏史，懷疑患者意識不清合併重度低體溫，立即給予面罩給氧及生理食鹽水靜脈注射、棉被保暖護送上救護車開暖氣、錫箔紙覆蓋嘗試將患者回溫，送醫急救。

里長表示，男子身體不好，平常和弟弟住在一起，最近因弟弟住院，只有自己一個人，昨天是家屬探望男子近況才發現倒在陽台。

嘉義市消防局表示，家人如有重症病史須隨時注意環境因素、用藥及飲食等狀況，如發現意識改變或身體不適狀況時，應立即打119並在救護員治療後就醫，勿等到病情嚴重才報案。

救護員利用錫箔紙覆蓋患者保暖等初步緊急救護後送醫急救。記者李宗祐／翻攝
救護員利用錫箔紙覆蓋患者保暖等初步緊急救護後送醫急救。記者李宗祐／翻攝
救護員利用錫箔紙覆蓋患者保暖等初步緊急救護後送醫急救。記者李宗祐／翻攝
救護員利用錫箔紙覆蓋患者保暖等初步緊急救護後送醫急救。記者李宗祐／翻攝

延伸閱讀

台灣省城隍廟捐價逾2千萬雲梯車 助北市高樓層救災

國5行車糾紛！報案轎車「被槍打到」竟是辣彈射擊染紅

經典賽／營養午餐擺盤超有創意！嘉市學童為中華隊加油

台中、南投三方協調 翁等不到救護車妻提國賠228萬被駁

相關新聞

男子午夜走在國道1號五堵段外側車道 先後遭3輛車撞擊慘死

李姓男子昨天深夜11點半多走上國道1號，在北上基隆五堵路段外側車道行走時，先後被3輛車撞擊，最後卡在轎車前保險桿下方。消防人員獲報前往救援，…

竹聯幫「弟哥」出殯 電子輓聯有「賴神」、「女超人」

竹聯幫重量級元老、綽號「弟哥」的董桂均，上月底在台中驟逝，享壽66歲，今天在台中殯儀館舉辦公祭、出殯儀式，現場黑衣人萬頭...

打工被騙遭囚凌虐淪洗錢人頭 行員報訊...彰化警及時救出4人

彰化市國泰世華銀行一名眼尖行員，本月6日發現臨櫃的何姓客戶帳戶有大筆異常金流交易，通報員警前往了解。何男表示是聽信網路打...

輕鬆飆股賺百萬？ 7旬翁險丟35萬元退休老本

手機輕鬆操作就可以飆股賺百萬元？台中市72歲林翁網路認識詐騙集團佯裝的投資專家，秀出輕鬆操股賺取10多萬元報表，強調獲利...

男子躺陽台3天 及時發現送醫救回

嘉義市有名年約56歲男子被家屬發現躺在2樓陽台上意識不清，緊急聯絡119，救護人員發現有失溫現象，給予注射生理食鹽水、保...

高雄愛河又傳落水意外 黑衣女被救上岸無呼吸心跳

高雄市同盟二路愛河區域，今天上午8時33分許，傳出一起落水意外，消防局獲報出動救援，在河中發現一名載浮載沉的黑衣女子，以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦