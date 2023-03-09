男子午夜走在國道1號五堵段外側車道 先後遭3輛車撞擊慘死

李姓男子昨天深夜11點半多走上國道1號，在北上基隆五堵路段外側車道行走時，先後被3輛車撞擊，最後卡在轎車前保險桿下方。消防人員獲報前往救援，發現已死亡未送醫。事故原因由國道警察調查中。

國道公路警察局第1公路警察大隊今天上午表示，大隊勤務指揮中心昨晚11點44分接獲通報，國道1號北向指標6.8里五堵路段有行人，立即通報線上巡邏車前往查看，但在2分鐘後又接獲報案，相同路段有行人被車輛撞擊。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中派遣百福分隊人車前往救護，警方也通知緩撞車到場警戒防二次事故。到場時看到李男被壓在自小客車前保險桿下方，身體蜷曲，頭部破裂腦漿外溢，明顯死亡。

國道警方初步了解，62歲李男疑似從國道1號北向五堵出口逆向走上高速公路後，在北上外側車道往前行走，先遭外側車道成姓男子駕駛自小客車撞擊後，再遭楊姓男子駕駛的大貨車撞擊，最後被陳姓男子駕駛的自小客車輾壓在車底。

警方完成採證後，將行人移置外側路肩，今天凌晨0點50分排除事故現場，恢復正常交通。警方通知基隆市立殯儀館派人協助處理，查出李男身分後通知家屬指認。家屬表示，李男早上即出門，並不清楚他的去向，直到接到警方通知，才知道他在國道遭車輛撞擊身亡。

國道警察對成姓、楊姓和陳姓3名駕駛人實施酒測，體內均無酒精濃度反應。警方已報請基隆地檢署檢察官相驗，調查肇事原因及死因。

國道警察呼籲用路人遵守交通規則，行車應保持安全距離，提高警覺注意車前狀況。機車、腳踏車和行人應注意標誌，不可違規上國道以免憾事發生。