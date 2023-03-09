竹聯幫「弟哥」董桂均今出殯 黑衣人攢動12輛超跑送行

竹聯幫重量級元老、綽號「弟哥」的董桂均，上月底在台中驟逝，享壽66歲，竹聯幫幫主「么哥」黃少岑得知消息後，命忠堂與嫡系人馬，在接獲死訊的隔天，即南下台中靈堂弔唁，董在今天舉辦公祭、出殯儀式，因董身分特殊，警方到場蒐證與會人士，現場萬頭攢動，還有12輛市價超過2億元的超跑送行。

由於董桂森是知名江湖人士，警方擔心過於浮誇出殯陣頭，恐引起一般民眾側目，且對治安狀況質疑，要求喪家行事一切低調，避免對交通與市容造成影響。

不過喪家雖然表示願意全力配合，但外地前來弔唁者，不是他們能完全掌控。

台中市警局為掌握治安狀況，對前來弔唁者，都一一盤查身分，並約束行為。

今天上午8時許，台中殯儀館外已因弔唁人士眾多，造成交通堵塞，場內會場也是黑衣人萬頭攢動，現場初估近800人到場弔唁，竹聯幫幫主「么哥」黃少岑也在上午8時50分弔唁後離開。