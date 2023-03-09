高雄小黃自撞號誌桿起火、運將逃出送醫 警驚他幹了這事

劉姓男子今晨5時許，駕計程車行經高雄鳳山區一處路口，失控自撞路中央號誌桿，車子瞬間起火，劉頭部受傷，幸及時逃出，站在路旁眼睜睜看著車子陷火海被燒毀。劉送醫抽血換算酒測值，高達每公升0.53毫克，被依公共危險罪嫌送辦。

警方指出，今天清晨5時許，56歲的劉姓男子駕駛計程車，行經鳳山區家和八街與保華一路，車子偏移車道失控撞向路中央的紅綠燈號誌桿，車頭被撞凹，瞬間冒煙起火。

車禍撞擊當下，導致劉男頭部擦挫傷，所幸車上無乘客，劉見車子著火，嚇得從駕駛座逃離，只能站在路邊，目睹車子陷入火海，警消獲報趕抵，消防員撲滅火勢，但車子已燒毀。

劉男事後被送醫治療後，經院方抽血檢查換算酒精值，高達每公升0.53毫克，超過標準值，警方發現原來劉酒後駕車，所幸車上當時無乘客，否則後果不堪設想，警詢後依公共危險罪嫌將他送辦。

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高雄劉姓運匠今晨駕駛小黃，在鳳山區一處路口自撞號誌桿起火，劉及時逃出，車子被燒毀；劉送醫治療被查出酒駕。記者石秀華／翻攝

高雄劉姓運匠今晨駕駛小黃，在鳳山區家和八街與保華一路路口，自撞號誌桿起火，劉及時逃出，車子被燒毀；劉送醫治療被查出酒駕。記者石秀華／翻攝

高雄劉姓男子今晨駕駛計程車，在鳳山區一處路口自撞號誌桿起火，劉及時逃出，車子被燒毀，劉事後被送醫治療，被查出有酒駕行為。記者石秀華／翻攝