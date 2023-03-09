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打工被騙遭囚凌虐淪洗錢人頭 行員報訊...彰化警及時救出4人

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

彰化市國泰世華銀行一名眼尖行員，本月6日發現臨櫃的何姓客戶帳戶有大筆異常金流交易，通報員警前往了解。何男表示是聽信網路打工賺錢廣告，被詐騙集團暴力脅迫拘禁，淪為洗錢的人頭帳戶，還說另有3名被害人也被拘禁，警方立即展開即時救援，當天即在彰化市某修配廠查獲以汪姓主嫌為首的6人詐騙集團，救出被拘禁的3名8年級生，並擴大偵辦中。

警方調查，23歲汪姓主嫌與孫、謝、陳、高等人組成詐騙集團，利用社群網路廣告，謊稱可以幫忙申請貸款，或以包吃包住、打工度假等假求職名義，並強調只要攜帶證件、存摺提款卡，就可以輕鬆工作、時間自由，被害人上勾後，即私行拘禁，並暴力脅迫前往金融機構提領款項及申辦約定轉帳，淪為替集團吸金洗錢的人頭帳戶。

其中，何姓被害人本月6日上午， 被脅迫前往彰化市國泰世華銀行，當他臨櫃申辦網路銀行約定轉帳功能時，眼尖的行員從帳戶顯示短期內有大筆異常金流交易，即主動通報彰化警分局民族路派出所員警到場了解，經員警深入追問後，何姓男子始坦承是遭詐騙集團以暴力脅迫，才答應前往提領款項及申辦約定轉帳，並供稱尚有3名被害人遭到詐欺集團私行拘禁。警方除成立專案小組，並報請檢察官偵辦。

何姓被害人說，他是月初聽信集團謊稱可以打工度假賺錢，卻在上車後，即遭詐欺集團監視囚禁在台中一處別墅，並遭沒收手機、證件、自然人憑證及存摺金融卡。警方進一步查出發現，此一詐欺集團將另3名被害人拘禁在彰化市某汽車修配廠，為確保被害人安全，警方在本月6日下午展開發動救援行動，當場查獲汪姓主嫌等5名成員，並順利尋獲遭監禁其餘3名被害人，一名被害人還被毆打、凌虐有瘀青傷痕。

警方並在現場清查，除起出被害人證件、存摺及手機外，還查獲汪嫌等施暴所用的武士刀、球棒、棍棒、高爾夫球桿及手銬等犯案工具，並查扣犯罪所得BMW自小客車1輛及20萬餘元，偵詢後，警方將汪姓等5嫌依涉嫌詐欺、妨害自由、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送偵辦，汪姓、孫姓及謝姓由法官裁准羈押，陳5萬元交保，

彰化警分局長張明盛表示，彰化警分局將持續針對轄內旅館、民宿、出租套房及營業場所加強清查，確實掌握治安死角，即早發現不法集團隱匿據點，以澈底瓦解此不法集團，避免更多的民眾受騙，並提醒民眾切勿貪圖一時利益淪為共犯，遇到可疑的借貸、求職廣告，可以撥打110或反詐騙165專線查詢。

彰化警分局6日下午趕到彰化市某修配廠，在攻堅後，查獲6名嫌犯，並救出3名被拘禁的被害人。圖／警方提供
彰化警分局6日下午趕到彰化市某修配廠，在攻堅後，查獲6名嫌犯，並救出3名被拘禁的被害人。圖／警方提供
彰化警分局6日下午趕到彰化市某修配廠，在攻堅後，查獲6名嫌犯，並救出3名被拘禁的被害人，其中有名被害人被毆打凌虐，手臂有瘀青傷痕。圖／警方提供
彰化警分局6日下午趕到彰化市某修配廠，在攻堅後，查獲6名嫌犯，並救出3名被拘禁的被害人，其中有名被害人被毆打凌虐，手臂有瘀青傷痕。圖／警方提供
彰化警分局6日下午趕到彰化市某修配廠，在攻堅後，查獲6名嫌犯，並救出3名被拘禁的被害人。圖／警方提供
彰化警分局6日下午趕到彰化市某修配廠，在攻堅後，查獲6名嫌犯，並救出3名被拘禁的被害人。圖／警方提供

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