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老翁隨宋江陣遶境半途迷路 警熱心出手相助

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

家住台南市玉井區的來姓七旬老翁，前天自坐公車到高雄內門参加宋江陣遶境，卻因忘帶手機，連絡不上住在內門的女兒，只好坐在廟旁店家許久，經熱心店家協助報案，警載著來翁逐一拜訪可能住處，才終於找到他的女兒，結束這場迷途驚魂記。

高雄市警局旗山分局內門分駐警員張文安、劉啟民於3月7日晚間7時30分許執行巡邏勤務時，獲報來翁迷路回不了家；來翁向警說明，當天從台南來高雄參加宋江陣遶境，活動結束後，本想再到內門的女兒家中，卻因自己未攜帶手機，而忘記該如何前往，僅知道女兒就住在廟宇旁邊，只好坐在商家店前發呆。

附近商家得知來翁的迷途窘境後，雖協助撥打來翁女兒家電話，但無人接聽，只好轉向警方求助；事後，張文安、劉啟民仔細詢問來翁個人資料，以及女兒住址，但來翁只能說出自己的資料，不清楚女兒住址，僅知道在內門區的廟旁。2警索性以內門南海紫竹寺為中心，載老翁到附近廟宇逐一詢問，終於皇天不負苦心人，僅1小時就順利找到來翁女兒家。

警員仔細詢問迷途來姓老翁的基本資料，協助他找尋女兒住處。記者古和純／翻攝
警員仔細詢問迷途來姓老翁的基本資料，協助他找尋女兒住處。記者古和純／翻攝
警員載著來姓老翁一一尋找他女兒的可能住處。記者古和純／翻攝
警員載著來姓老翁一一尋找他女兒的可能住處。記者古和純／翻攝

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