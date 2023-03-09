老翁隨宋江陣遶境半途迷路 警熱心出手相助

家住台南市玉井區的來姓七旬老翁，前天自坐公車到高雄內門参加宋江陣遶境，卻因忘帶手機，連絡不上住在內門的女兒，只好坐在廟旁店家許久，經熱心店家協助報案，警載著來翁逐一拜訪可能住處，才終於找到他的女兒，結束這場迷途驚魂記。

高雄市警局旗山分局內門分駐警員張文安、劉啟民於3月7日晚間7時30分許執行巡邏勤務時，獲報來翁迷路回不了家；來翁向警說明，當天從台南來高雄參加宋江陣遶境，活動結束後，本想再到內門的女兒家中，卻因自己未攜帶手機，而忘記該如何前往，僅知道女兒就住在廟宇旁邊，只好坐在商家店前發呆。