登北大武山1年4死其中3件單登 莊主：多少體能爬多少山

屏東縣泰武鄉北大武山是五嶽之一，海拔3092公尺，北大武山檜谷山莊山屋管理員吳德發有感而發，在「屏東林區管理處北大武山資訊站」粉專發文，去年2月到今年2月北大武山發生4件OHCA，其中3件都是單登，且都是首次來北大武山，莊主提醒，「有多少體能爬多少山」，並做好行程規畫。

吳德發在粉專發文指出，去年2月到今年2月北大武山步道發生4件OHCA，4個有3個都是單登三角點，幾乎都是第一次來北大武山；從上山走超過10小時，下山報案時間在晚上，都可以輕鬆判斷體能未到位。那些下不去的，摔倒的，有太多都是第一次來就單登北大武山。

吳德發提醒，如何避免危險（規畫行程）？有多少體能爬多少山，沒有人規畫回到登山口是晚上9點、10點甚至是12點，讓家人擔心也讓自己置於險境。

吳德發提醒，行程規畫原則上以5點前回到登山口為原則（越早越好），就算真的不小心出事，救難人員要找也較方便。若行走的時間跟計畫行程有落差（設定撤退時間及地點），就該考慮勇敢撤退，確保不會摸黑下山，「相信我，沒有人真心關心你有沒有登頂；要自嗨，不要拿自己的生命安全做代價」。

吳德發說，單登的迷思，「若參加三鐵比賽，你會練跑步、練游泳、練騎單車，那麼請問你要單登北大武山，你為他做了什麼訓練？」三鐵比賽（許多比賽）沿途有配置救護人員及救援車，運氣好還有美女護理師幫你做心肺復甦術，北大武山只有口臭的莊主（寫管理員怕傷及無辜），為什麼要這樣輕忽？「單登不是罪，就怕你沒有做好準備！！！」

吳德發說，北大武山全程加起來逾2000公尺落差，訓練強度不能差太多。找一座沒有斷崖（高難度低險度）的山做練習，南部尾寮山蠻適合的；一日兩趟代表是體能高手，1.5趟代表北大武山單登（體能）沒問題，走一趟就很累的那一種，代表體能未到位，千萬不要來單登，一點意義都沒有，因為還沒出發就知道你很危險。

吳德發說，柴山背水，上山負重練心肺，下山「空身」減少膝蓋受力，也是不錯練習方式，但高度長度強度不夠，拿計算機算一下要走幾趟。