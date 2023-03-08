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三八婦女節桃園這5警分局送溫馨禮 員警感動

聯合報／ 記者翁唯真曾增勳／桃園即時報導

今3月8日婦女節是為紀念婦女權利運動而設立，桃園中壢、平鎮、楊梅、龍潭及大溪的5個警分局，今致贈精美禮品給予各分局女性同仁，感謝他們平時在工作上的辛勤努力。

中壢警分局長唐嘉仁表示，分局致力營造兩性平等工作環境、推動性別主流化，確實建立無性別歧視的環境。警察工作具危險性及緊急性，易處於高暴力、高衝突的危險情境，且需24小時輪服勤務，勤務時間不固定，女性在警察工作上扮演的角色有時比男性還吃重。

平鎮警分局長吳明彥指出，隨兩性平權時代產生，平鎮警分局所屬警員約有五分之一為女性，但在執行各項警察勤務工作上，均與男警相同，所以營造兩性平等工作環境，更是分局致力達成的目標之一。

楊梅警分局長張仁傑說，警政工作的推動需剛柔併濟且與民眾日常生活息息相關，女性在警察職場上的亮眼表現，以及其暖心、貼心、細心的特質，能發揮讓民眾安心的「溫柔力量」，為警察團隊建立溫暖體貼的正面形象，無形之中也提升民眾對警察的滿意度。

龍潭警分局長張鶴瓊指出，女性警察同仁雖人數較少，但在工作、訓練上都一視同仁，相當辛勞，今特地慰勉性女性以表達對婦女員工的尊重、祝賀與感謝。

大溪警分局長徐坤隆表示，女性在警察職場的比例愈來愈高，從事外勤警察工作的女性，平常除擔服辛勞勤務外，更要兼顧家庭，相當不容易，女性同仁親切及心思細膩的特質，不但緩和警察單位過於陽剛的印象，這分溫柔的力量也一直持續為大溪區治安打拚。

今3月8日婦女節，楊梅警分局長張仁傑(左)贈送精美禮物慰勞辛勞女性員工。圖／楊梅警分局提供
今3月8日婦女節，楊梅警分局長張仁傑(左)贈送精美禮物慰勞辛勞女性員工。圖／楊梅警分局提供
今3月8日婦女節，平鎮警分局長吳明彥(左)贈送精美禮物慰勞辛勞女性員工。圖／平鎮警分局提供
今3月8日婦女節，平鎮警分局長吳明彥(左)贈送精美禮物慰勞辛勞女性員工。圖／平鎮警分局提供
今3月8日婦女節，大溪警分局長徐坤隆(中)贈送精美禮物慰勞辛勞女性員工。圖／大溪警分局提供
今3月8日婦女節，大溪警分局長徐坤隆(中)贈送精美禮物慰勞辛勞女性員工。圖／大溪警分局提供
今3月8日婦女節，中壢警分局長唐嘉仁(中)贈送精美禮物慰勞辛勞女性員工。圖／中壢警分局提供
今3月8日婦女節，中壢警分局長唐嘉仁(中)贈送精美禮物慰勞辛勞女性員工。圖／中壢警分局提供
今3月8日婦女節，龍潭警分局長張鶴瓊(左4)贈送精美禮物慰勞辛勞女性員工。圖／龍潭警分局提供
今3月8日婦女節，龍潭警分局長張鶴瓊(左4)贈送精美禮物慰勞辛勞女性員工。圖／龍潭警分局提供

警察 職場

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