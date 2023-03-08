永和男奔手機行「無法退錢」爆氣砸手機 老闆噴辣椒水反制
新北市葉姓男子今天下午持電話預付卡，至永和區某間手機行表示要退錢，老闆認定電話卡已過期，堅持不退款，葉男一氣之下，在店內大聲叫罵，更爆氣拿自己的手機朝店內無人方向投擲，老闆見他情緒失控，掏出辣椒水噴灑報警。警方趕抵，雙方暫不提告，警詢後依社維法裁罰。
永和警方今天下午4點40分獲報，中山路一段某快速維修中心手機行發生吵架糾紛，詢問了解，手機行老闆陳姓男子（38歲）跟客人葉男（46歲）因消費問題起口角，葉男有激烈肢體動作，遭店家老闆噴灑辣椒水。
警方初步了解，該消費糾紛是因葉男稱「4萬元預付卡無法使用，要退錢」，但老闆表示，「該預付卡已經過期兩個多月，當然無法使用」，堅持無法退款，雙方僵持不下，葉男怒氣大發，才丟出自己的手機，所幸沒有人遭波及。
葉男事後自行至醫院就醫無大礙，雙方雖然表示暫時不提告，但警方要求2人到派出所製作筆錄，事後將依社維法第87條處以1萬8000元以下罰鍰。警方同時將辣椒水沒入。
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