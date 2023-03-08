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被愛沖昏頭！ 金門女子網戀遭網路詐騙近千萬

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

網路上大多是虛情假愛，千萬要當心。金門一名A女去年12月間，在臉書認識暱稱「陳天明」男子，雙方透過LINE聊天取得A女信任後，陳姓男子介紹A女投資購買虛擬貨幣「乙太幣」，A女剛開始投資有獲利1千多元，後又將畢生積蓄919萬元分批投入，等到驚覺被騙，昨天才到金湖分局報案。

金湖分局表示，A女透露是在臉書認識陳姓男子，陳男並指示A女利用交易所PLUBIT網頁登錄帳號及下載imToken(APP)購買虛擬貨幣，A女剛開始投資有獲利1千多元，眼看獲利不錯，她除了將多年工作存的錢全數投入，還跟家人借錢，並透過信貸借款，湊了919萬，分53筆陸續投入，打算「賺一把」。

A女是要去提領獲利款項時，假冒的客服人員佯稱A女帳戶涉及洗錢，還要再繳納保證金才能出金，A女覺得事有蹊翹，聯繫網友「陳天明」也銷聲匿跡，才驚覺被騙，趕緊報案，但據了解，因為是虛擬貨幣的平台，且歹徒不斷變更IP，錢要追回來的難度很高。

警方也表示，近年來假投資詐騙橫行，常見潛藏於臉書社群或交友軟體伺機行騙，待與被害人加好友後，進一步取得信任，再佯稱有投資管道可獲取高額利潤為由，詐騙被害人投資，一旦民眾將畢生積蓄投入後，嫌犯隨即銷聲匿跡，當被害人發覺後，往往為時已晚，損失慘重。

金湖分局提醒民眾，詐騙集團常透過臉書、LINE或交友軟體冒用俊男、美女相片接觸民眾，再取得被害人信任後，慫恿投資非法交易平台，標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」，初期可能讓被害人嘗到甜頭，待被害人加碼投資便斷絕聯繫。天下沒有白吃的午餐，投資應循合法、正常途徑，以免財物損失。

金湖分局昨接獲一名女子報案，指稱因網戀遭詐騙近千萬，提醒民眾要小心網路上的虛情假愛。記者蔡家蓁／攝影
金湖分局昨接獲一名女子報案，指稱因網戀遭詐騙近千萬，提醒民眾要小心網路上的虛情假愛。記者蔡家蓁／攝影

詐騙集團 虛擬貨幣 交友軟體

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