山上拍照 老翁從石頭上跌落受傷 消防員擔架抬下山送醫

新北市瑞芳區金瓜石地質公園，今天下午有遊客拍照時從石頭上跌落受傷，消防人員到場救護，包紮後以擔架搬運下山送醫。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心下午2點多接獲報案電話，瑞芳區102縣道18K金瓜石地質公園內，有人跌倒受傷，調派九份和瑞芳消防分隊人車上山救援。

據了解，年近七十的男性傷者和親友相約前往地質公園遊玩，拍照時不慎從石頭上失足跌落，造成額頭有撕裂傷和擦傷，意識清醒。消防員給予包紮止血 、清洗傷口後，利用擔架輪組搬運下山，再由救護車送往基隆長庚醫院治療。