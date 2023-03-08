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山上拍照 老翁從石頭上跌落受傷 消防員擔架抬下山送醫

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市瑞芳金瓜石地質公園，今天下午有遊客拍照時從石頭上跌落受傷，消防人員到場救護，包紮後以擔架搬運下山送醫。

新北市消防局「119」救災救護指揮中心下午2點多接獲報案電話，瑞芳區102縣道18K金瓜石地質公園內，有人跌倒受傷，調派九份和瑞芳消防分隊人車上山救援。

據了解，年近七十的男性傷者和親友相約前往地質公園遊玩，拍照時不慎從石頭上失足跌落，造成額頭有撕裂傷和擦傷，意識清醒。消防員給予包紮止血 、清洗傷口後，利用擔架輪組搬運下山，再由救護車送往基隆長庚醫院治療。

消防局第6大隊長莊渝淵說，前往山區活動應先研訂相關路線，出發前手機下載離線地圖，途中謹慎行走，把發生意外的機率降到最低。上山應結伴同行，並避免脫隊或分散隊伍，以免發生事故時無人協助，錯過黃金救援時機。

新北市瑞芳區金瓜石地質公園今天下午有遊客受傷，消防人員到場救護，包紮後以擔架搬運下山送醫。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區金瓜石地質公園今天下午有遊客受傷，消防人員到場救護，包紮後以擔架搬運下山送醫。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區金瓜石地質公園今天下午有遊客受傷，消防人員到場救護，包紮後以擔架搬運下山送醫。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區金瓜石地質公園今天下午有遊客受傷，消防人員到場救護，包紮後以擔架搬運下山送醫。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區金瓜石地質公園今天下午有遊客受傷，消防人員到場救護，包紮後以擔架搬運下山送醫。記者邱瑞杰／翻攝
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新北市瑞芳區金瓜石地質公園今天下午有遊客受傷，消防人員到場救護，包紮後以擔架搬運下山送醫。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳區金瓜石地質公園今天下午有遊客受傷，消防人員到場救護，包紮後以擔架搬運下山送醫。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 金瓜石

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