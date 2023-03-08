新北少年騎YouBike黃燈左切遭機車撞 「旋轉180度」倒地

15歲曾姓少年昨天晚上騎YouBike要回家，行經路口要左轉，卻遭到後方雙載機車追撞，曾姓少年重心不穩摔倒在地，所幸沒有大礙，立刻起身將腳踏車牽至路邊。警方獲報，依車禍規定受理，確認無人酒駕，詳細肇事責任待後續釐清。

新北警方昨天晚上10點51分獲報，中和區員山路與民樂路口發生車禍趕抵，經查是機車跟YouBike發生擦撞。機車騎士蔡姓男子（20歲）和女友黃姓女子（23歲）身體多處擦挫傷，而單車少年也是身體多處擦挫傷。