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新北少年騎YouBike黃燈左切遭機車撞 「旋轉180度」倒地

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

15歲曾姓少年昨天晚上騎YouBike要回家，行經路口要左轉，卻遭到後方雙載機車追撞，曾姓少年重心不穩摔倒在地，所幸沒有大礙，立刻起身將腳踏車牽至路邊。警方獲報，依車禍規定受理，確認無人酒駕，詳細肇事責任待後續釐清。

新北警方昨天晚上10點51分獲報，中和區員山路與民樂路口發生車禍趕抵，經查是機車跟YouBike發生擦撞。機車騎士蔡姓男子（20歲）和女友黃姓女子（23歲）身體多處擦挫傷，而單車少年也是身體多處擦挫傷。

事發影片曝光，只間當時路口燈號黃燈轉紅燈，單車少年左切要轉彎，而後方雙載機車欲加速直行穿越路口，不慎發生車禍。單車少年被撞倒後，「旋轉180度」著地，但不到一秒鐘就立刻起身、將單車扶起，而雙載機車2人撞擊後，也應聲「犁田」，畫面駭人，所幸都沒有生命危險。

新北市中和區員山路與民樂路口昨天晚上發生車禍，15歲少年騎YouBike要回家，遭後方雙載機車追撞，「旋轉180度」著地。記者翁至成／翻攝
新北市中和區員山路與民樂路口昨天晚上發生車禍，15歲少年騎YouBike要回家，遭後方雙載機車追撞，「旋轉180度」著地。記者翁至成／翻攝
新北市中和區員山路與民樂路口昨天晚上發生車禍，15歲少年騎YouBike要回家，遭後方雙載機車追撞，「旋轉180度」著地。記者翁至成／翻攝
新北市中和區員山路與民樂路口昨天晚上發生車禍，15歲少年騎YouBike要回家，遭後方雙載機車追撞，「旋轉180度」著地。記者翁至成／翻攝

單車 車禍 YouBike

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