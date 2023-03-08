快訊

高端疫苗最大股東基亞改派代表 張世忠卸任董座

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國5行車糾紛！報案轎車「被槍打到」竟是辣彈射擊染紅

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國5宜4匝道入口發生一起行車糾紛，一輛馬3轎車在開車停等時，遭另一輛賓士車駕駛持槍打中車身，連發數槍把白色馬3車身染紅，被害人嚇到報案「被槍打到」。國九大隊展開調查，發現是被「辣椒槍」射出的辣彈擊中，昨天通知賓士車駕駛到案說明，全案以恐嚇及毀損罪送辦。

國九大隊表示，一般常見的辣椒水是噴霧瓶身狀，製成槍枝形狀的「辣椒槍」及「辣椒彈」，還是第一次見到，接獲報案時一度以為是被漆彈槍打到，通知嫌疑人到案說明，確認辣椒槍與彈才是犯案工具。

九大隊頭城分隊於3月5日下午3時35分，接獲一名黎姓男子報案，在國道5號北向30.2公里(宜4線匝道入口前)疑似被槍打到，經查對方有3輛車與報案人開的馬3，在礁溪市區道路發生行車糾紛。

根據報案人陳述，縣市道路行駛因路況不熟速度較慢，遭後方前揭3輛車按鳴喇叭，他下車與對方發生理論，當時礁溪警分局巡邏車路過查看，駕駛表示「沒事」，雙方車輛繼續往北行駛。

經調查，雙方車輛開到國道5號北向30.2公里處，在行進間停等時，白色馬5停左側車道遭右側一輛賓士白車駕駛拉下車窗，使用「辣椒彈」朝對車副駕駛座玻璃射擊，致車身及玻璃遭潑漆毀損，所幸車上駕駛及乘客未受傷。

警方通知坪控中心協助監控CCTV搜尋車輛，發動警網前往攔查；經調閱沿線監視畫面鎖定相關車輛號牌，昨晚11時通知涉案駕駛到案說明。據了解，開車的不是車主，把車借給朋友開，國九隊刑事組及頭城分隊以恐嚇危害安全及毀損罪偵辦中。

國5發生一起行車糾紛，涉案嫌疑人拉下車窗亮槍，以辣椒彈射擊鄰車，被害人嚇到報案「被槍打到」。圖／翻攝行車紀錄器
國5發生一起行車糾紛，涉案嫌疑人拉下車窗亮槍，以辣椒彈射擊鄰車，被害人嚇到報案「被槍打到」。圖／翻攝行車紀錄器
國5發生一起行車糾紛，涉案嫌疑人以辣椒彈射擊鄰車，染紅車身，被害人嚇到報案「被槍打到」。圖／讀者提供
國5發生一起行車糾紛，涉案嫌疑人以辣椒彈射擊鄰車，染紅車身，被害人嚇到報案「被槍打到」。圖／讀者提供

國道 恐嚇

延伸閱讀

80萬元有找！ Toyota與比亞迪合作的純電轎車bZ3售價與編成公布

新北26歲男酒駕撞死無辜工人 自稱無業卻開賓士泡酒店

台86線台南市灣裡出口匝道轎車疑自撞 男駕駛命危

淡海輕軌與公車站疑遭鋼珠彈射擊 警鎖定涉案車輛

相關新聞

國5行車糾紛！報案轎車「被槍打到」竟是辣彈射擊染紅

國5宜4匝道入口發生一起行車糾紛，一輛馬3轎車在開車停等時，遭另一輛賓士車駕駛持槍打中車身，連發數槍把白色馬3車身染紅，...

高雄過港隧道限高架遭撞斷…肇事車逃逸 1騎士受傷

連接高雄前鎮區、旗津區的高雄港過港隧道，前鎮端的入口限高架今天下午3時許疑遭貨櫃車撞擊掉落，1輛機車受牽連滑倒，所幸騎士...

新北26歲男酒駕撞死無辜工人 自稱無業卻開賓士泡酒店

新北市1名26歲李姓男子今天中午在二重疏洪道酒駕撞死機車騎士，他向警方聲稱無業，卻開賓士進口轎車，還說昨晚跟朋友去北市林...

影／國一高雄岡山路段5車追撞事故 女乘客腳骨折一度受困

國道1號南向347.8公里處高雄岡山路段今天上午發生5車追撞事故，事故起因疑因一輛小貨車煞車不及撞擊前車導致連續推撞，共...

影／被逼簽458萬本票…孫子遭人押走 阿公衝警局求救

彰化縣北斗鎮20歲顏姓男子疑因沉迷線上博弈而輸錢，被逼簽下485萬本票借據，前晚被張姓和許姓男子押走，嚇得顏男的祖父衝進...

苗栗銅鑼台72邊坡雜草起火 濃煙籠罩行車小心

苗栗縣台72線在龜山大橋、縣道128交流道間的邊坡雜草，今天下午2點10分左右突然起火，濃煙籠罩在快速道路，銅鑼鄉民代表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦