國5行車糾紛！報案轎車「被槍打到」竟是辣彈射擊染紅

國5宜4匝道入口發生一起行車糾紛，一輛馬3轎車在開車停等時，遭另一輛賓士車駕駛持槍打中車身，連發數槍把白色馬3車身染紅，被害人嚇到報案「被槍打到」。國九大隊展開調查，發現是被「辣椒槍」射出的辣彈擊中，昨天通知賓士車駕駛到案說明，全案以恐嚇及毀損罪送辦。

國九大隊表示，一般常見的辣椒水是噴霧瓶身狀，製成槍枝形狀的「辣椒槍」及「辣椒彈」，還是第一次見到，接獲報案時一度以為是被漆彈槍打到，通知嫌疑人到案說明，確認辣椒槍與彈才是犯案工具。

九大隊頭城分隊於3月5日下午3時35分，接獲一名黎姓男子報案，在國道5號北向30.2公里(宜4線匝道入口前)疑似被槍打到，經查對方有3輛車與報案人開的馬3，在礁溪市區道路發生行車糾紛。

根據報案人陳述，縣市道路行駛因路況不熟速度較慢，遭後方前揭3輛車按鳴喇叭，他下車與對方發生理論，當時礁溪警分局巡邏車路過查看，駕駛表示「沒事」，雙方車輛繼續往北行駛。

經調查，雙方車輛開到國道5號北向30.2公里處，在行進間停等時，白色馬5停左側車道遭右側一輛賓士白車駕駛拉下車窗，使用「辣椒彈」朝對車副駕駛座玻璃射擊，致車身及玻璃遭潑漆毀損，所幸車上駕駛及乘客未受傷。