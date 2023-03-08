快訊

荒山亮赴警局說明！全身顫抖控A女勒索鉅額 被強調「她強大背景」

經典賽／不藏了！川普2分打點擴大領先 荷蘭擊敗古巴開門紅

自稱無業卻開賓士泡酒店 新北26歲男酒駕撞死無辜工人

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名26歲李姓男子今天中午在二重疏洪道酒駕撞死機車騎士，他向警方聲稱無業，卻開賓士進口轎車，還說昨晚跟朋友去北市林森北路泡酒店，喝到幾點都不記得。今天開車載女友去上班途中犯下大錯奪人性命。

死者50歲許姓男子是工人，他中午騎機車從疏洪五路左轉15號越堤道時，被後方違規跨越槽化線逆向超車的白色賓士轎車高速撞上，整個人騰空翻轉數圈落下，不巧又落在肇事轎車前方再被輾過1次，當場慘死。年邁的母親趕到醫院情緒崩潰，哭到無法簽收死亡證明，警方只好再通知其他家屬到場。

而肇事的李男自稱無業，賓士轎車登記在他名下，他說昨晚跟朋友到林森北路酒店喝酒，酒醉不知幾點才回家。睡到近午，因為要載當會計的女友到三重區中正北路上班，才會開車出門。李男酒測值高達0.5毫克，目前在交通分隊接受調查，依公共危險罪嫌偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

白色賓士轎車酒駕撞死機車騎士，迎面撞上燈桿才停下。記者林昭彰／翻攝
白色賓士轎車酒駕撞死機車騎士，迎面撞上燈桿才停下。記者林昭彰／翻攝
二重疏洪道內發生死亡車禍，現場一片狼藉。記者林昭彰／翻攝
二重疏洪道內發生死亡車禍，現場一片狼藉。記者林昭彰／翻攝
機車騎士被酒駕違規超車的白色轎車撞飛，騰空翻轉數圈重重落下，送醫急救無效。記者林昭彰／翻攝
機車騎士被酒駕違規超車的白色轎車撞飛，騰空翻轉數圈重重落下，送醫急救無效。記者林昭彰／翻攝

酒駕 車禍

延伸閱讀

驚悚畫面！三重26歲男酒駕逆向超車 50歲男騎士遭撞飛疑又被輾慘死

北檢首件國民參審案 男子無照酒駕競速撞死前車駕駛

又是酒駕惹禍 高速公路上追撞工程車當場翻覆致2傷

陸軍中士酒駕開車翻覆 見警竟奔海產店要開瓶繼續喝

相關新聞

驚悚畫面！三重26歲男酒駕逆向超車 50歲男騎士遭撞飛疑又被輾慘死

新北市二重疏洪道內今天中午發生死亡車禍，1名機車騎士在三重區疏洪五路左轉15號越堤道時，被同向後方違規超車的轎車高速撞上...

高雄過港隧道限高架遭撞斷 1騎士受傷 肇事車逃逸

連接高雄前鎮區、旗津區的高雄港過港隧道，前鎮端的入口限高架今天下午3時許疑遭貨櫃車撞擊掉落，1輛機車受牽連滑倒，所幸騎士...

自稱無業卻開賓士泡酒店 新北26歲男酒駕撞死無辜工人

新北市1名26歲李姓男子今天中午在二重疏洪道酒駕撞死機車騎士，他向警方聲稱無業，卻開賓士進口轎車，還說昨晚跟朋友去北市林...

影／國一高雄岡山路段5車追撞事故 女乘客腳骨折一度受困

國道1號南向347.8公里處高雄岡山路段今天上午發生5車追撞事故，事故起因疑因一輛小貨車煞車不及撞擊前車導致連續推撞，共...

20歲孫子被押走！阿公衝派出所呼救 彰化警神救援

彰化縣北斗鎮20歲顏姓男子疑因沉迷線上博弈而輸錢，被逼簽下485萬本票借據，前晚被張姓和許姓男子押走，嚇得顏男的祖父衝進...

苗栗銅鑼台72邊坡雜草起火 濃煙籠罩行車小心

苗栗縣台72線在龜山大橋、縣道128交流道間的邊坡雜草，今天下午2點10分左右突然起火，濃煙籠罩在快速道路，銅鑼鄉民代表...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦