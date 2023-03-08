自稱無業卻開賓士泡酒店 新北26歲男酒駕撞死無辜工人

新北市1名26歲李姓男子今天中午在二重疏洪道酒駕撞死機車騎士，他向警方聲稱無業，卻開賓士進口轎車，還說昨晚跟朋友去北市林森北路泡酒店，喝到幾點都不記得。今天開車載女友去上班途中犯下大錯奪人性命。

死者50歲許姓男子是工人，他中午騎機車從疏洪五路左轉15號越堤道時，被後方違規跨越槽化線逆向超車的白色賓士轎車高速撞上，整個人騰空翻轉數圈落下，不巧又落在肇事轎車前方再被輾過1次，當場慘死。年邁的母親趕到醫院情緒崩潰，哭到無法簽收死亡證明，警方只好再通知其他家屬到場。

而肇事的李男自稱無業，賓士轎車登記在他名下，他說昨晚跟朋友到林森北路酒店喝酒，酒醉不知幾點才回家。睡到近午，因為要載當會計的女友到三重區中正北路上班，才會開車出門。李男酒測值高達0.5毫克，目前在交通分隊接受調查，依公共危險罪嫌偵辦。