高雄前鎮漁港落水男子死亡 妻子剛亡家裡還辦喪

高雄市前鎮漁港西岸碼頭今天上午傳出1名男子落水，消防隊趕抵碼頭下水打撈他上岸，送醫後不治。警方查出是張姓男子，張的女兒聞訊痛哭，說母親剛過世，家中仍辦喪中，令員警嘆息。

據了解，今天上午11時許，高雄市警、消據報，前鎮漁港西岸碼頭有人落水，高雄港務消防隊立即趕赴搶救，打撈這名落水者上岸後，這男子已經無呼吸心跳，救護車趕緊送他到小港醫院急救，直到下午1點左右不治。

前鎮警分局員警到場，發現岸邊只有落水男子留下的涼鞋，訪查當時目擊的外籍船員，以為他坐輪椅落水，不過經查，他是騎著三輪腳踏車落海。

由於男子身上沒證件，警方多方查尋，才確認落海男子是住高雄市小港區的張姓男子（62歲）。

警方通知張家人到醫院，女兒不禁痛哭，說母親日前才去世，家裡仍辦喪事當中，父親心情一直不好，沒想到父親也出事。