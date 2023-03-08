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伯公岡公園半年2憾事 里長募資10日舉行送煞儀式

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園楊梅伯公岡公園內的公廁這半年來發生2起憾事，因此當地里長決定舉辦送煞儀式，送煞時間訂於本月10日晚上9時許後於伯公岡公園舉行，送至永安方向，提醒附近居民當日務必緊閉門窗。

伯公岡公園為2023年桃園燈會展區之一，不過伯公岡公園內的公廁內去年10月時有6旬男子於公廁暴斃，今年3月初又傳出有年約33歲的妙齡女子在公廁內輕生，引發地方憂慮，因此當地里長梁華君發起募資4萬6千元籌辦送煞儀式。

梁華君說，10日晚上9時許將舉行超渡法會，晚上10時30分許開始沿富豐北路272巷、民有一路、民有二路一段、東福路一段、民有二路二段、民有三路、文化路二段、文安路最後接到觀海路二段送煞。

梁華君表示，這段時間居民務必迴避不要在外逗留，也請大家多多告知家中未有手機的長輩相關資訊。

桃園楊梅伯公岡公園內的公廁這半年來發生2起憾事，因此當地里長決定舉辦送煞儀式，送煞時間訂於本月10日晚上9時許後於伯公岡公園舉行。圖／翻攝自我是富岡人臉書
桃園楊梅伯公岡公園內的公廁這半年來發生2起憾事，因此當地里長決定舉辦送煞儀式，送煞時間訂於本月10日晚上9時許後於伯公岡公園舉行。圖／翻攝自我是富岡人臉書

公廁 桃園 法會

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