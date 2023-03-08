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台中港離岸風機驚見男屍 全身曝曬、無致命傷檢將解剖

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中港離岸風場1處風機平台昨驚傳出現1具男性遺體，經海巡隊獲報到場載運回先送殯儀館存放，但男子並無證件目前為無名屍，海巡調查風電場也無員工失蹤，事發現場離岸遙遠、平台高聳於海面，男子為何出現仍是謎，檢方相驗發現他全身曝曬但無致命傷，將解剖釐清死因。

台中地檢署外勤檢察官黃慧倫今上午相驗完畢，初步檢視男子並未發現明顯致命傷，因從外觀難以確認，檢察官將和法醫另擇時間解剖釐清確切死因。

據了解，該名男子年紀介於青壯年至中年，因長時間待在風機平台上，包括頭臉、四肢多處遭曝曬，但身上並無證件、刺青，或是手環項鍊等特殊足以辨識的特徵，全案仍待檢警、海巡單位調查。

海巡隊昨獲報，台中港離岸一期風場A4風機上爬梯平台有1具男性遺體，經承攬商公司人員發現通報，從遺體外觀研判死亡時間應不久；海巡也說，經詢問風電公司並無員工失蹤，且案發平台很高，一般人不可能爬上去，是否為掉落海、附近翻船後爬上等待救援，仍待追查。

台中港離岸風電風機水上基座昨天發現遺體，海巡已報請相驗查身分。圖／民眾提供
台中港離岸風電風機水上基座昨天發現遺體，海巡已報請相驗查身分。圖／民眾提供

海巡 失蹤

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