男子開車氣喘發作路旁切換閃燈 南警眼尖及時搶救
40歲蘇男深夜因氣喘發作緊急停靠路邊，見路過警車閃燈求救，2名眼尖台南警員發現及時停下分工處置，成功將蘇某從鬼門關搶救。
麻豆警分局六甲分駐所警員蔡家禾、黃韋傑是本月4日凌晨巡邏時，眼尖發現遠方一台車輛不斷閃爍遠光燈，員警直覺有異遂上前查看，發現蘇姓駕駛神情痛苦疑似氣喘發作，但身邊竟沒有相關藥物。
蔡、黃分工合作，除通報119勤務中心，黃至附近找尋營業中的藥局未果，蔡員則通知救護人員並設法聯絡家屬送藥品到場。
此時蘇男手機突然有人傳送訊息，經確認是蘇男的女友，蔡請其立即將藥品送來現場及時服用，隨後由救護車將蘇男送醫，經檢查後幸無大礙。
麻豆警分局長林獻力表示，警員蘇家禾及黃韋傑除落實勤務，也仔細觀察轄區狀況，因此發現民眾求救訊號，及時給予正確協助，相當難得。
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