驚悚畫面！三重26歲男酒駕逆向超車 50歲男騎士遭撞飛疑又被輾慘死
新北市二重疏洪道內今天中午發生死亡車禍，1名機車騎士在三重區疏洪五路左轉15號越堤道時，被同向後方違規超車的轎車高速撞上，騎士被撞飛騰空翻轉數圈，落地時疑似又被輾過1次，當場慘死。肇事駕駛酒測值高達0.5毫克。
據了解，50歲許姓男子中午近12時，騎乘機車沿疏洪五路直行，然後在路口左轉15號越堤道，後方同向由26歲李姓男子駕駛的白色轎車高速駛近，違規跨越槽化線逆向直行，直接撞上。
許姓騎士被撞飛騰空翻轉數圈重重落下，不巧又落在失控衝向路肩的轎車前方，疑似再被輾過1次。轎車撞破一大段金屬護欄，再撞上燈桿停下。救護車趕抵時，騎士已無生命徵象，送醫急救後於下午1時宣告不治。
李姓駕駛酒測值高達0.5毫克，將依公共危險罪嫌偵辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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