影／無照男開車闖紅燈逆向撞公車 計程車、兩機車無辜遭波及

新北市土城區今天中午發生一起汽車疑逆向失控衝撞對向公車，還波及一輛計程車及兩輛機車的車禍意外，汽車駕駛一度還受困駕駛座，經救出後無生命危險，警方到場發現肇事駕駛竟無照又闖紅燈肇事，警方依違反道交條例開單告發，車損部分後續由雙方自行和解處理。

新北市消防局今天中午12時獲報，土城區中央路與中華路口，發生車禍意外，疑似有人受困車內，消防人員趕抵現場，確認駕駛白色BMW汽車的王姓男子（19歲）因車頭嚴重毀損，卡在駕駛座上，經破壞車體救出後無生命危險。

據了解，王男駕車由板橋往土城方向，行經土城區中央路一段時，因路口號誌正在變紅燈，王男搶快從外側車加速違規左轉，疑似車速過快，直接逆向衝撞對向車道公車，還波到公車右側的計程車，由於王男汽車漏油造路面溼滑，導致機車騎士男子（23歲）打滑摔車，又撞上停在路邊一輛機車，王男及鍾男二人肢體多處受傷送醫，無生命危險。