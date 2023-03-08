快訊

母「拋棄繼承」把錢全給兒女 遺產稅竟從1千元變成49萬

基捷燒錢又掀波 台鐵4大解方能解基隆人通勤之苦？

日本搭機回台忘了做一件事 部落客心痛：3400元飛了

影／無照男開車闖紅燈逆向撞公車 計程車、兩機車無辜遭波及

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城區今天中午發生一起汽車疑逆向失控衝撞對向公車，還波及一輛計程車及兩輛機車的車禍意外，汽車駕駛一度還受困駕駛座，經救出後無生命危險，警方到場發現肇事駕駛竟無照又闖紅燈肇事，警方依違反道交條例開單告發，車損部分後續由雙方自行和解處理。

新北市消防局今天中午12時獲報，土城區中央路與中華路口，發生車禍意外，疑似有人受困車內，消防人員趕抵現場，確認駕駛白色BMW汽車的王姓男子（19歲）因車頭嚴重毀損，卡在駕駛座上，經破壞車體救出後無生命危險。

據了解，王男駕車由板橋往土城方向，行經土城區中央路一段時，因路口號誌正在變紅燈，王男搶快從外側車加速違規左轉，疑似車速過快，直接逆向衝撞對向車道公車，還波到公車右側的計程車，由於王男汽車漏油造路面溼滑，導致機車騎士男子（23歲）打滑摔車，又撞上停在路邊一輛機車，王男及鍾男二人肢體多處受傷送醫，無生命危險。

男酒測值雖為零，卻是無照開車又闖紅燈，警方依違反道交條例開單告發，至於相關車損部分，則後續由雙方自行和解處理。

新北市土城區今天中午發生一起汽車疑闖紅燈逆向失控衝撞對向公車，還波及一輛計程車及兩輛機車的車禍意外。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區今天中午發生一起汽車疑闖紅燈逆向失控衝撞對向公車，還波及一輛計程車及兩輛機車的車禍意外。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區今天中午發生一起汽車疑闖紅燈逆向失控衝撞對向公車，還波及一輛計程車及兩輛機車的車禍意外。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區今天中午發生一起汽車疑闖紅燈逆向失控衝撞對向公車，還波及一輛計程車及兩輛機車的車禍意外。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區今天中午發生一起汽車疑闖紅燈逆向失控衝撞對向公車，還波及一輛計程車及兩輛機車的車禍意外。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區今天中午發生一起汽車疑闖紅燈逆向失控衝撞對向公車，還波及一輛計程車及兩輛機車的車禍意外。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區今天中午發生一起汽車疑闖紅燈逆向失控衝撞對向公車，還波及一輛計程車及兩輛機車的車禍意外。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區今天中午發生一起汽車疑闖紅燈逆向失控衝撞對向公車，還波及一輛計程車及兩輛機車的車禍意外。記者王長鼎／翻攝

公車 新北 計程車

延伸閱讀

女老師導護遭轎車闖紅燈撞癱 駕駛重判2年2月

小一女目擊導護媽媽被撞成植物人 闖紅燈駕駛二審加重判刑

機車騎士沒戴安全帽當面闖紅燈 台南警不開單「還被表揚」

無照屁孩闖紅燈跑給警追 煞車不及擦撞警車吃2張罰單

相關新聞

驚悚畫面！三重26歲男酒駕逆向超車 50歲男騎士遭撞飛疑又被輾慘死

新北市二重疏洪道內今天中午發生死亡車禍，1名機車騎士在三重區疏洪五路左轉15號越堤道時，被同向後方違規超車的轎車高速撞上...

校車司機和騎士爆糾紛 怒醮「恁咧靠X啦」學生傻眼走避

高雄市道明中學一輛校車7日早上因打方向後直接靠邊停，讓一名機車騎士相當不爽，兩人直接在路邊大吵起來，火爆程度讓學生們看傻...

苗栗銅鑼台72邊坡雜草起火 濃煙籠罩行車小心

苗栗縣台72線在龜山大橋、縣道128交流道間的邊坡雜草，今天下午2點10分左右突然起火，濃煙籠罩在快速道路，銅鑼鄉民代表...

伯公岡公園半年2憾事 里長募資10日舉行送煞儀式

桃園楊梅伯公岡公園內的公廁這半年來發生2起憾事，因此當地里長決定舉辦送煞儀式，送煞時間訂於本月10日晚上9時許後於伯公岡...

台中港離岸風機驚見男屍 全身曝曬、無致命傷檢將解剖

台中港離岸風場1處風機平台昨驚傳出現1具男性遺體，經海巡隊獲報到場載運回先送殯儀館存放，但男子並無證件目前為無名屍，海巡...

男子開車氣喘發作路旁切換閃燈 南警眼尖及時搶救

40歲蘇男深夜因氣喘發作緊急停靠路邊，見路過警車閃燈求救，2名眼尖台南警員發現及時停下分工處置，成功將蘇某從鬼門關搶救。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦