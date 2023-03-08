彰化去年攔阻詐騙 搶救5億多民眾血汗錢 尤以交友詐投資最多

詐騙猖獗，彰化縣警方也加強宣導防範，去年成功攔阻詐騙就有1044件、金額高達5億6624萬元，而最近尤以愛情交友假投資、名人教戰假投資等詐騙手法最多，彰化警方甚至拍攝防詐宣導短片上架臉書，教導民眾如何辨識、一一拆解詐騙招數。

彰化縣警局長張國雄昨天也到竹塘鄉小西村活動中心參加社區治安會議，他表示，全台投資詐騙案件攀升，彰化打詐績效，在各縣市評比當中，都名列前茅，去年成功攔阻詐騙金額高達5億多元，今年至今也已成功阻詐107件，金額達4858萬元，也呼籲民眾遇到詐騙電話或可疑人事物，除了求證165反詐騙專線，可直接詢問派出所員警更能立即保護財產。

員林警分局最近也主動出擊，不僅員林警分局長葉文啟親自帶隊到人潮多的員林火車站、福寧宫宣導防範詐騙，發送防詐騙傳單宣導民眾防詐觀念，並由偵查隊小隊長顏明樂以幽默親切方式拍攝2支防詐宣導短片，針對年輕族群的「假投資及假求職詐騙」，及年長者容易上當的「猜猜我是誰、假冒公務員等詐騙手法」影音一一分析，並在員林警分局臉書網站上架宣導。

員林分局今年到3月5日止，轄內金融機構臨櫃阻詐已26次，金額高達4600多萬元，其中3月初大村郵局就有一名游姓女子臨櫃說要約定轉帳帳戶，要匯款60萬元，行員機警，詢問以前並沒有相關投資金額進出，即通報大村分駐所員警前來了解。

游女在員警鍥而不捨追問下，才吐實今年1月透過Be2交友網站認識一名自稱住在新加坡的男子，兩人網路互動一個多月後，男子表示他投資虛擬貨幣賺了不少錢，鼓吹游女也投資虛擬貨幣，幸好在機警銀行員及警方即時攔阻下，游女才未將積蓄匯出。

葉文啟說，現今網路詐騙都是放長線釣大魚，詐騙集團經常利用交友軟體，一開始噓寒問暖，建立交情、搏取信任，再行詐騙，而最近網路以名人一頁式的網路詐騙網頁也非常多，冒充理財專家在網路邀集加入投資教學line，尤其剪接名人影音，讓人真假難辨，民眾也應小心查證勿受騙，更要小心別提供帳戶，或被詐騙集團誘騙幫忙提領帳戶現金，淪為車手，成為詐欺集團共犯。