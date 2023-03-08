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校車司機和騎士爆糾紛 怒醮「恁咧靠X啦」學生傻眼走避

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市道明中學一輛校車7日早上因打方向後直接靠邊停，讓一名機車騎士相當不爽，兩人直接在路邊大吵起來，火爆程度讓學生們看傻眼、紛紛走避。伍姓司機連連飆罵黃姓騎士：你有病嗎？恁咧靠X嗎？你在恐嚇我嗎？黃男則指自己有行車紀錄器可佐證。校方表示，已由警察單位介入調查

校方指出，7日上午7點20分左右，東港線校車行駛到近學校的聖功醫院附近，影片中機車騎士示意校車司機對他逼車，就按喇叭示意要司機停車。司機不知發生什麼事，就繼續行駛到近武廟路前，讓學生下車。機車騎士就追到校車停車處與司機理論，並將機車擋住校車，不准校車離開。校車司機報警處理，警察隨即到場，目前進入司法審理中。

在網友PO上「社會事新聞影音」中，機車騎士到校車右前門跟司機理論，校車司機大嗆騎士「我要靠邊停車你逼甚麼車？你有病嗎？」，騎士不滿質問：你打方向燈就能靠邊停嗎？你是什麼職業駕駛？這是校車耶，並強調自己有行車紀錄器可以佐證。校車司機原本是坐在駕駛座，被黃男言語激得站起來，怒罵「你有病嗎？」、「恁咧靠X啦」！一旁學生也看傻眼，紛紛走避。

苓雅分局獲報後前往現場，今天通知黃男到案說明，並將攔車爭報的機車騎士依強制罪送辦。校車司機昨天開車離開時，不小心擦撞行道樹，警方依交通事故查處司機。

高雄市道明中學伍姓校車司機7日與黃姓機車騎士發生行車糾紛。 圖／翻攝社會事新聞影音
高雄市道明中學伍姓校車司機7日與黃姓機車騎士發生行車糾紛。 圖／翻攝社會事新聞影音
高雄市道明中學伍姓校車司機7日與黃姓機車騎士發生行車糾紛。 圖／翻攝社會事新聞影音
高雄市道明中學伍姓校車司機7日與黃姓機車騎士發生行車糾紛。 圖／翻攝社會事新聞影音
高雄市道明中學伍姓校車司機7日與黃姓機車騎士發生行車糾紛。 圖／翻攝社會事新聞影音
高雄市道明中學伍姓校車司機7日與黃姓機車騎士發生行車糾紛。 圖／翻攝社會事新聞影音

校車 機車騎士 警察

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