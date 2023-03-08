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影／拋錨大貨車快速道路倒退嚕 連撞2警車 女警驚叫躲

聯合報／ 記者王長鼎林昭彰／新北即時報導

黃姓男子昨天駕駛大貨車行經新北市台64快速道路，由板橋往新莊方向行駛途中，疑車輛拋錨未拉手煞車，整輛車倒退嚕，撞壞警用重型機車及巡邏車，到場處理執行交管的女警也被突如其來的狀況，嚇得邊逃邊驚聲尖叫。所幸無人受傷，警車受損部分將依法向黃男求償。

新北市海山警分局交通分隊昨天上午8時許獲報，快速公路台64線17.8公里處，由板橋往新莊方向有車輛拋錨，交通分隊員警警用重型機車及巡邏車前往處理，並進行交通管制，避免發生二次事故。

豈料，正當警方站在拋錨大貨車後方進行交通疏導管制時，大貨車疑因煞車失靈，竟突然倒退嚕，先撞倒警用型機車，執行交管的女警也被突如其來的狀況，嚇得邊逃邊驚聲尖叫，大貨車後因撞上警用巡邏車才停下。

所幸這個突如其來的意外，並無造成人員受傷，大貨車駕駛黃姓男子（49歲）酒測值為零，警車受損部分，初估修車費用至少要10多萬元，將依法向黃男求償。

黃姓男子昨天駕駛大貨車行經新北市台64快速道路，由板橋往新莊方向行駛途中，疑車輛拋錨未拉手煞車，整輛車倒退嚕，撞壞警用重型機車及巡邏車，到場處理女警也被突如其來的狀況，嚇得邊逃邊驚聲尖叫。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子昨天駕駛大貨車行經新北市台64快速道路，由板橋往新莊方向行駛途中，疑車輛拋錨未拉手煞車，整輛車倒退嚕，撞壞警用重型機車及巡邏車，到場處理女警也被突如其來的狀況，嚇得邊逃邊驚聲尖叫。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子昨天駕駛大貨車行經新北市台64快速道路，由板橋往新莊方向行駛途中，疑車輛拋錨未拉手煞車，整輛車倒退嚕，撞壞警用重型機車及巡邏車，到場處理女警也被突如其來的狀況，嚇得邊逃邊驚聲尖叫。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子昨天駕駛大貨車行經新北市台64快速道路，由板橋往新莊方向行駛途中，疑車輛拋錨未拉手煞車，整輛車倒退嚕，撞壞警用重型機車及巡邏車，到場處理女警也被突如其來的狀況，嚇得邊逃邊驚聲尖叫。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子昨天駕駛大貨車行經新北市台64快速道路，由板橋往新莊方向行駛途中，疑車輛拋錨未拉手煞車，整輛車倒退嚕，撞壞警用重型機車及巡邏車，到場處理女警也被突如其來的狀況，嚇得邊逃邊驚聲尖叫。記者王長鼎／翻攝
黃姓男子昨天駕駛大貨車行經新北市台64快速道路，由板橋往新莊方向行駛途中，疑車輛拋錨未拉手煞車，整輛車倒退嚕，撞壞警用重型機車及巡邏車，到場處理女警也被突如其來的狀況，嚇得邊逃邊驚聲尖叫。記者王長鼎／翻攝
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黃姓男子昨天駕駛大貨車行經新北市台64快速道路，由板橋往新莊方向行駛途中，疑車輛拋錨未拉手煞車，整輛車倒退嚕，撞壞警用重型機車及巡邏車，到場處理女警也被突如其來的狀況，嚇得邊逃邊驚聲尖叫。記者王長鼎／翻攝

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