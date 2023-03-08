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國1五楊高架連環車禍 休旅車肇事後停路中再被撞

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

國道1號五楊高架北上43.2K處昨接連發生2起追撞事故，一輛福特休旅車撞上前車後，雙方停在車道上，遭後方另一輛休旅車追撞，網友PO網質疑沒放警示牌；警方初步調查認定是未保持安全距離，確切事故原因有待釐清。

有網友將行車紀錄影像放上網，片中可見黑色福特休旅車因事故停在內側車道上、後車箱敞開，行駛在後方的白色豐田休旅車因前方小貨車左切至高乘載車道，反應不及，白車迎頭撞上黑車，遭網友下標批「事故時放三角錐（警示牌）是有多困難」、「差點就成仙了」。

國道警方調查，這起事故昨天下午3時16分發生在國道1號五楊高架北上43.2K桃園龜山路段，福特轎車疑因未保持行車安全距離、碰撞前方馬自達轎車後，兩車停在內側車道上，隨即又遭後方豐田追撞而肇事，無人受傷。

現場3車占用內側車道，警方昨下午3時53分排除後，經檢測駕駛酒測值皆為0，初步研判是第一起追撞發生後，車主還來不及放置警示牌，就遭到追撞，引發第二場車禍。

警方呼籲，高速公路事故最常見的肇事因素就是未保持安全距離，除處罰新台幣3000至6000元，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。呼籲駕駛人遵守速限，並保持安全距離，避免事故發生。

福特休旅車昨因事故停在五楊高架內側車道，遭後方豐田休旅車追撞。記者楊湛華／翻攝
福特休旅車昨因事故停在五楊高架內側車道，遭後方豐田休旅車追撞。記者楊湛華／翻攝
第一起車禍被追撞的馬自達轎車。記者楊湛華／翻攝
第一起車禍被追撞的馬自達轎車。記者楊湛華／翻攝
福特休旅車昨因事故停在五楊高架內側車道，遭後方豐田休旅車追撞。記者楊湛華／翻攝
福特休旅車昨因事故停在五楊高架內側車道，遭後方豐田休旅車追撞。記者楊湛華／翻攝
福特休旅車昨因事故停在五楊高架內側車道，遭後方豐田休旅車追撞。記者楊湛華／翻攝
福特休旅車昨因事故停在五楊高架內側車道，遭後方豐田休旅車追撞。記者楊湛華／翻攝

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