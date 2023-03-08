網友爆料黑衣女在成大醫院向病患要錢 還很凶

台南網友PO網爆料，昨天有名女子在台南市北區成大醫院向病患要錢，造成病患困擾，警方到場勸阻後才離去。台南市警五分局今天說，目前雖未接獲民眾報案，檢視女子行為於公共場所乞討叫化，如屢勸阻不聽，可能會違反社會秩序維護法。

網友在台南大小事臉書社群爆料，有名身穿黑衣身材壯碩女子，在成大醫院院區向病患要錢，病患拒絕後，有熱心網友跟拍，女子還很凶說：「拍什麼拍！」

台南市警五分局說，昨天下午4、5點，年約30歲女子何姓女子在成大醫院院區向病患要錢，成大醫院得知後請開元派出所處理，員警到場後對何女抄登資料，檢視何女已無乞討情形，員警在現場再三告誡勿有違法情事，何女便離開院所。 至於何女未戴好口罩部分，將再依傳染病防治法規定函送衛生局認定裁罰。