公托保母踢打1歲半幼童害後腦撞地 掰：我最寵愛的小孩

女子秦嘉臻擔任台北市吳興社區公共托育家園員工，卻趁替1歲半幼童盥洗時，多次毆打、拉扯頭、臀、腿、腳底和手臂，再用腳踢挪，害幼童後腦勺撞擊地面，身上多處擦挫傷和瘀傷。幼童父親提告求償，秦女被依傷害罪判6月得易科罰金之刑定讞，民事部分，台灣高等法院判她和公托連帶賠償37萬715元。

秦嘉臻在取得保母執照後，曾到私人住家擔任保母，後來才到吳興公托。台北市社會局因秦女違反兒童及少年福利與權益保障法，依法公布她姓名。

幼童父親主張，秦嘉臻2018年10月15日上午因小孩用餐時弄髒衣服，她將小孩抱入淋浴間盥洗，脫去幼童的圍兜、外衣褲和尿布，多次徒手拍打小孩臀、腿、頭部、拉扯手臂，推開柵門撞擊小孩背部，再順勢用腳踢，害小孩重心不穩向後倒，後腦勺撞擊地面，導致小孩額頭、耳朵、腳踝、等多處擦挫傷和瘀傷，事後得接受1年心理治療。

幼童父親認為，吳興公托是台北市政府委託保母協會經營管理，認為台北市政府疏於督促，請求秦女、吳興公托、保母協會、台北市政府、梁姓公托主任、林姓協會負責人應負賠償責任，求償939萬餘元。

秦嘉臻辯稱不是故意傷害幼童，事發當天她在幫小孩洗澡，小孩身上傷勢與她無關，且受傷的幼童是她最愛的小孩，事發後也一如往常很開心與她互動。

她說，她為了替父母照顧幼童，甚至犧牲自己假日、進修課業，她沒有傷害小孩的動機，她也和父母道歉，當時沒有按照學校幼保課程教的SOP進行。

台北市府認為秦女和市府沒有實質僱傭關係，市府僅對保母協會有檢查、考核、評鑑權利，但對於工作人員沒有指揮監督權限，另已對吳興公托定期訪視，善盡督導之責。

保母協會、吳興公托抗辯，選任師資均符合規定，公托只是依市府社會局指示辦理，秦嘉臻應屬於市府社會局管理。

台北地院認為秦女的僱傭契約是和吳興公托簽訂，幼童父親也是和吳興公托簽立托育契約，保母協會和台北市府不必負賠償責任。案發4天前，市府社會局委託社福團體巡迴輔導，建議吳興公托托育人員應協力運作，而非把自己各組的小孩顧好就好，事發前公托早已發現秦女自我意識強，拒絕他人協力，甚至察覺秦女拍打小孩，卻任由其他托育人員不再插手、協助秦女的照護工作。

因秦女拍打、踢挪幼童時，其他托育人員看了卻沒介入關心，北院認為吳興公托指揮監督有疏失，判秦女、吳興公托應連帶賠償幼童37萬元、吳興公托應賠償幼童父親7000餘元醫藥費和托育費用損失。