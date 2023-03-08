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麥寮離奇嚴重空汙原因查到了！廢棄養鵝場燒1小時 燃燒面積足球場大

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林縣麥寮鄉一處廢棄養鵝場今早6點多起火，場內雜草叢生，火勢蔓延迅速，不到一小時就全面燃燒，大量白煙直竄天際，麥寮空品AQI值高達152，消防隊獲報後到場，耗時1小時撲滅火勢，無人受傷，詳細起火原因由警方調查中。

麥寮消防分隊表示，今早接獲雜草火警，7點33分趕到現場，發現是一處廢棄養鵝場，當時火勢已全面燃燒，廢棄養鵝場水池乾枯、長滿雜草，附近整片也都是雜草，燃燒面積約有1甲，費時1小時才撲滅，雜草燃燒的白煙較大，但無法直接證明與空品有相關性。

附近居民表示，今天街道上濃霧很重，手機拍不太出來，但肉眼看得見，最近常常有人在燒雜草，光這2天就有2件了，空氣很不好。台西分局表示，廢棄養鵝場內雜草、樹木多，燃燒導致煙大，無人受傷，詳細起火原因仍待調查。

環保局表示，麥寮今早AQI指數達152，疑有民眾早上6點多露天燃燒，已到現場稽查，若確認燒雜草是影響空氣品質主因，將依規定對露天燃燒的人開罰。

雲林縣麥寮廢棄養鵝場起火燃燒，燃燒面積有一個足球場。記者黃于凡／翻攝
雲林縣麥寮廢棄養鵝場起火燃燒，燃燒面積有一個足球場。記者黃于凡／翻攝
雲林縣麥寮廢棄養鵝場起火燃燒，燃燒面積有一個足球場。記者黃于凡／翻攝
雲林縣麥寮廢棄養鵝場起火燃燒，燃燒面積有一個足球場。記者黃于凡／翻攝

棄養 空氣品質 指數 雲林

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