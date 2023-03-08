又是酒駕惹禍 高速公路上追撞工程車當場翻覆致2傷

國道1號北上湖口路段，今天凌晨發生一起酒駕肇事事故，駕駛廂型車的劉姓男子，行駛在外側車道時，疑似未注意車前加上飲酒，竟高速衝撞前方工程車，且衝撞後2車皆翻覆，造成車上2人都受傷，警方將依涉嫌公共危險將劉男送辦。

據國道警方表示，這起事故發生在今天凌晨3點15分，國道1號北上85.4K處剛過湖口服務區，事發時一輛高公局委外包商施工警戒車正在外側車道行駛前進，而駕駛廂型車的劉男疑為下湖口交流道，在切到外側車道行駛時，追撞前方工程車輛。

劉男在追撞前疑似是右側車身碰撞工程車，造成他駕駛的白色廂型車直接朝左方內側車道翻覆，而被撞的工程車也朝另一方向的外側路肩翻去，工程車上的吳姓駕駛當場受困車內，而後方又有一輛自小客車來不及煞車，碰撞進事故現場，但並未造成嚴重後果。

劉男因卡在車內，由救援人員持破壞器材救出，他被救出時手部有因割傷造成出血，且四肢、頭部及軀幹都反映疼痛；工程車吳姓駕駛則無大礙，但有胸口及後腦疼痛的情況。

國道警方到場實施酒駕，當場測出劉男酒測值高達每公升0.36毫克，而工程車駕駛及另輛自小客車駕駛酒測值為0；警方表示，劉男涉嫌酒駕，除將依道路交通管理處罰條例開罰，還將依涉公共危險罪嫌移送。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康