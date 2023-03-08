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170旗袍辣妹酒店迎賓！竹聯幫明仁會春酒太囂張 分局長翻臉趕人

今天婦女節 台南市警二分局5名準媽媽歡喜收蛋糕

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

今天3月8日國際婦女節台南市警二分局49名女性員警及員工，今天一早上班，就收到由分局長朱信憲等人致贈感恩小禮品，其中5人懷孕待產，準媽媽還收到美味波士頓蛋糕，個個開心品嚐。

女警陳佩君、張重翎、葉育甄、陳盈臻、助理員曾千珈等5名「準媽媽」，更是受到員警滿滿賀喜。其中27歲警員張重翎畢業7年，一早也從永康住處花了30分趕至中西區警分局上班，一到座位就急忙處理全分局繁多公文之分派及發文，且即將於5月初分娩，在BABY、家庭、工作等多方責任顧慮下，近期心情更是忐忑不安，這也是許多女性警察寫照。

分局長朱信憲除逐一叮嚀務必注意身體、放鬆心情，也特別拜託具有育兒經驗學姐多予關懷協助。在與5位準媽媽合影中，也巧妙發現從5月起，每個月都將有1人分娩，月月有喜訊，朱信憲當場加碼鼓勵，將等她們順利產下寶寶後，將第一個親手送上幼兒奶粉及尿布。

朱信憲表示，現代職場婦女奔波於工作及家庭間，其壓力更甚於男性，女性員警在警察職場具有相對穩定力量，在職場中除有逮捕制服違法滋事分子剛強手段，在單位中更具有揮潤滑溝通長才。

今天３8婦女節，台南市警二分局5名準媽媽歡喜收到祝賀蛋糕。記者黃宣翰／翻攝
今天３8婦女節，台南市警二分局5名準媽媽歡喜收到祝賀蛋糕。記者黃宣翰／翻攝

職場 警察 婦女節 台南

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