今天婦女節 台南市警二分局5名準媽媽歡喜收蛋糕

今天3月8日國際婦女節，台南市警二分局49名女性員警及員工，今天一早上班，就收到由分局長朱信憲等人致贈感恩小禮品，其中5人懷孕待產，準媽媽還收到美味波士頓蛋糕，個個開心品嚐。

女警陳佩君、張重翎、葉育甄、陳盈臻、助理員曾千珈等5名「準媽媽」，更是受到員警滿滿賀喜。其中27歲警員張重翎畢業7年，一早也從永康住處花了30分趕至中西區警分局上班，一到座位就急忙處理全分局繁多公文之分派及發文，且即將於5月初分娩，在BABY、家庭、工作等多方責任顧慮下，近期心情更是忐忑不安，這也是許多女性警察寫照。

分局長朱信憲除逐一叮嚀務必注意身體、放鬆心情，也特別拜託具有育兒經驗學姐多予關懷協助。在與5位準媽媽合影中，也巧妙發現從5月起，每個月都將有1人分娩，月月有喜訊，朱信憲當場加碼鼓勵，將等她們順利產下寶寶後，將第一個親手送上幼兒奶粉及尿布。