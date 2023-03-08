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台中大甲警分局長手作糕點 慰勞女警慶祝婦女節

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

今天是3月8日國際婦女節台中市大甲警分局警友辦事處主任黃嘉祥與分局長謝建國昨天送玫瑰花束和巧克力，慰勉平時工作繁忙、日夜顛倒，維護轄區治安、交通安全女警，分局長謝建國扮演烘焙師，烤出可口甜點給女警們享用。

大甲分局昨天在大安區「阿聰師芋頭文化館」舉辦婦女節活動，體驗手作糕點，大甲警友辦事處主任黃嘉祥與分局長謝建國，一起致贈玫瑰花束及巧克力，慰勉辛苦工作的女警，希望女警在工作之餘也要好好照顧自己。

分局長謝建國親手製作糕點送給在場的同仁，聆聽女性員工的心聲，也鼓勵女性同仁，勇於突破性別刻板印象，展現自我，他表示，分局會作為同仁的後盾，與大家一起面對挑戰。

分局長謝建國表示，藉由歡慶婦女節活動慰勞兼顧職場與家庭的女性同仁，讓同仁能身心靈適度放鬆，並拉近同事間距離，增加機關向心力，他感謝大甲警友辦事處主任黃嘉祥共襄盛舉。

台中市大甲警分局長謝建國（右）手作糕點，也送玫瑰花束及巧克力，慰勉女警們。圖／警方提供
台中市大甲警分局長謝建國（右）手作糕點，也送玫瑰花束及巧克力，慰勉女警們。圖／警方提供
台中市大甲警分局長謝建國（中）手作糕點，也送玫瑰花束及巧克力，慰勉女警們。圖／警方提供
台中市大甲警分局長謝建國（中）手作糕點，也送玫瑰花束及巧克力，慰勉女警們。圖／警方提供

婦女節 台中市

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