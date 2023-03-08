快訊

馬祖國軍沒肉吃事件 背後是軍方危機處理與訓練問題

遺產不給配偶子女給朋友行嗎？一表看懂「特留分占比」 弄清楚繼承順序

Spotify「只剩免費仔在用？」 網友列5優勢贏過YT、KKBOX

基隆港迎接雙輪會首日 美籍女子市區迷路 女警「導航」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆港郵輪觀光因疫情停滯許多，昨天重見國際郵輪進港，而且還是「雙輪會」。郵輪搭載外國旅客來台，結果第一天就發生迷路事件。1名美籍女性進基隆市區遊玩，不知怎麼回碼頭向警方求助，經女警指引才鬆了一口氣。

英國籍郵輪鑽石公主號2020年2月3日停靠日本橫濱港，因船上爆發新冠肺炎疫情，日方禁止全船3711名旅客和工作人員下船，此後全球不少國家跟進。我國中央流行疫情指揮中心3天後也宣布，禁止國外郵輪靠泊台灣港口，之後雖有專案開放是跳島、環島航程，但基隆港已難現榮景。

隨著疫情威脅減輕，國際郵輪產業開始復甦，交通部航港局與東亞島鏈菲律賓、泰國簽署合作備忘錄（MOU），透過各郵輪母港、掛靠港相互分享資源、互相攬客，促成亞洲郵輪快速成長，基隆港也在昨天迎來麗晶七海郵輪「七海探索者號」、荷美郵輪「威士特丹號」進港。

基隆市警一分局今天表示，分局第3組警員劉侑芸昨天看見1名外國旅客，正在向員警求助，她曾經前往英國求學，上前了解後得知，這名美籍女子是搭威士特丹號抵達基隆港，下船後在市區徒步旅行，結果因為路況不熟迷路，加上語言不通，難以回到東岸碼頭上船。

劉侑芸點開手機Google map地圖，向這名美籍旅客解說道路和碼頭相關方位，指引她如何從警一分局走回基隆港，這名美籍旅客才如釋重負，謝謝劉侑芸的協助，兩人開心合影留念。

基隆市警局一分局表示，警察為民服務不分國籍，劉員協助美籍旅客，讓對方對台灣警察留下好印象，也是在為台灣做好國民外交。民眾如遇緊急事故或尋求協助，可撥打110報案，或向當地派出所尋求協助。。

基隆市警一分局第3組警員劉侑芸（左）協助迷路的美籍郵輪旅客，順利回到碼頭上船。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警一分局第3組警員劉侑芸（左）協助迷路的美籍郵輪旅客，順利回到碼頭上船。記者邱瑞杰／翻攝

基隆港 郵輪

延伸閱讀

影／搭郵輪卻遭員工廁所偷拍 女子驚慌求救

澎湖旅遊市場將展開 頂級郵輪可望彎靠

疫後郵輪基隆「雙輪會」 謝國樑：把郵輪客留基隆消費

涉警員看片、監視器畫面外流 宋姓女警收押停職

相關新聞

國1南下38.5公里處火燒車 車流回堵3公里

今天上午7時43分左右，國道1號南向38.5公里泰山路段發生火燒車，車內駕駛及4名乘客及時逃出沒有受傷，但現場濃煙一度影...

離奇！台中港離岸風電風機水上基座發現男性遺體 警追查身分

台中港離岸風場一處風機平台上昨天被發現一具男遺體，海巡獲報到場追查，遺體已運回台中市冰存，目前身分未明，海巡人員說，風電...

詐團「假愛情交友」兩頭騙 6旬翁133萬元一個月全不見

新北市6旬林姓婦人疑遭詐團吸收當車手，日前持人頭帳戶提款卡至郵局領錢，行員發覺「不是本人帳戶」報警，警方趕抵，發現該帳戶...

基隆港迎接雙輪會首日 美籍女子市區迷路 女警「導航」

基隆港郵輪觀光因疫情停滯許多，昨天重見國際郵輪進港，而且還是「雙輪會」。郵輪搭載外國旅客來台，結果第一天就發生迷路事件。...

高雄國中生帶刀跟仿真空氣槍去上課遭移送 連累父親

高雄就讀國中二年級的黃姓少年，去年攜帶水果刀、仿真空氣玩具槍到校上課，被老師發現報警處理；警方認少年行為違反社會秩序維護...

新北鶯歌男子腰痛倒臥住處 警消爬鑽2樓冷氣孔救人

新北市鶯歌區王姓男子，昨天因腰痛倒臥住處一樓無法動彈。新北市消防局獲報派員趕抵，現場敲門按鈴沒人回應，眼看情況危急，經連...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦