基隆港迎接雙輪會首日 美籍女子市區迷路 女警「導航」
基隆港郵輪觀光因疫情停滯許多，昨天重見國際郵輪進港，而且還是「雙輪會」。郵輪搭載外國旅客來台，結果第一天就發生迷路事件。1名美籍女性進基隆市區遊玩，不知怎麼回碼頭向警方求助，經女警指引才鬆了一口氣。
英國籍郵輪鑽石公主號2020年2月3日停靠日本橫濱港，因船上爆發新冠肺炎疫情，日方禁止全船3711名旅客和工作人員下船，此後全球不少國家跟進。我國中央流行疫情指揮中心3天後也宣布，禁止國外郵輪靠泊台灣港口，之後雖有專案開放是跳島、環島航程，但基隆港已難現榮景。
隨著疫情威脅減輕，國際郵輪產業開始復甦，交通部航港局與東亞島鏈菲律賓、泰國簽署合作備忘錄（MOU），透過各郵輪母港、掛靠港相互分享資源、互相攬客，促成亞洲郵輪快速成長，基隆港也在昨天迎來麗晶七海郵輪「七海探索者號」、荷美郵輪「威士特丹號」進港。
基隆市警一分局今天表示，分局第3組警員劉侑芸昨天看見1名外國旅客，正在向員警求助，她曾經前往英國求學，上前了解後得知，這名美籍女子是搭威士特丹號抵達基隆港，下船後在市區徒步旅行，結果因為路況不熟迷路，加上語言不通，難以回到東岸碼頭上船。
劉侑芸點開手機Google map地圖，向這名美籍旅客解說道路和碼頭相關方位，指引她如何從警一分局走回基隆港，這名美籍旅客才如釋重負，謝謝劉侑芸的協助，兩人開心合影留念。
基隆市警局一分局表示，警察為民服務不分國籍，劉員協助美籍旅客，讓對方對台灣警察留下好印象，也是在為台灣做好國民外交。民眾如遇緊急事故或尋求協助，可撥打110報案，或向當地派出所尋求協助。。
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