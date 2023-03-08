菜鳥女警機巡遭猛狗追壯膽 分局長贈花也說勇

今天是婦女節，女力加入，讓警職鋼鐵部隊更圓融、有彈性。東勢警分局長林大為昨致贈玫瑰花、石岡特色吐司，並與邀請女性同仁到餐廳用餐；大雅警分局長劉雲鵬準備鮮花與精美禮品，逐一致謝女性同仁「您辛苦了」，場面溫馨。

女力，誰說只是軟實力？展現的是機關的硬實力！依據警政署統計，全國女性警察官占比已由2007年的4.16%，增加至2022年底的12.88%，逐漸成為警察機關越來越重要的力量。

昨天，東勢警分局長林大為邀請分局女性同仁到東勢區「DIDI DOMO東勢巨蛋」餐廳享用美食，並致贈玫瑰花與石岡區石山丘吐司，暫時拋開家庭和工作的忙碌，歡度婦女節。

東勢警分局女性同仁占比為14.22%，比率雖少，但表現不輸男性同仁。東勢分局石岡所女警胡惠琦個性樂觀進取，處理案件積極主動，去年查獲酒駕案件計19件，占全分局去年查獲件數9.35%，以一抵十的功夫，積極進取。

甫畢業就接任石岡所龍興里警勤區的土牛所警員阮怡雅，不論白天黑夜都能看到她騎著警用機車穿梭在龍興山區的身影，在無數條彎彎繞繞的小路中迷失方向。

阮怡雅說，自己在被無數隻山上猛狗追逐過程中，慢慢壯大膽識，努力貼近當地民眾，終於受到居民的肯定與愛戴；當地居民回饋，阮警員臉上總是掛著親切笑容，讓人一眼就認出是她。

林大為肯定，員警胡惠琦、阮怡雅充分展現女警兼具勇敢與溫柔堅定的特性，不論是在外勤或是內勤，完全顯露其巾幗不讓鬚眉、勇於承擔的特質，並且在工作過程中能充分發揮細心及耐心，讓事情的處理能更加圓滿。

昨天大雅警分局分局長劉雲鵬與副分局黃振昌、陳松永到各單位致贈玫瑰花及精美禮品，與同仁分享工作及生活經驗，劉雲鵬說出「您辛苦了」，場面溫馨。