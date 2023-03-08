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新北鶯歌男子腰痛倒臥住處 警消爬鑽2樓冷氣孔救人
新北市鶯歌區王姓男子，昨天因腰痛倒臥住處一樓無法動彈。新北市消防局獲報派員趕抵，現場敲門按鈴沒人回應，眼看情況危急，經連繫當地里長徵得同意破門，由救護人員架梯爬上2樓，再從冷氣預留孔鑽入，順利接觸到王男送醫急救，所幸沒有生命危險。
據了解，王姓男子（58歲）昨天（7日）下午3時許，因腰痛難耐倒臥在新北市鶯歌區永和街住處一樓，他使盡餘力，打電話向新北市消防局求援，救護人員獲報趕抵，現場敲門按電鈴，都沒有人回應。
救護人員及在場員警，眼看情況危急，趕緊連繫當地里長到場討論，徵得同意破門入內救人，最後由警消人員，攀爬延長梯至2樓，再從冷氣預留孔鑽入屋內，順利接觸到王男。經檢視王男因腰痛無法多說話，但意識清楚，緊急協助後送醫院救治，所幸沒有生命危險，隨後通知王男的女兒到醫院照護。
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