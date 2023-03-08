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國1南下38.5公里處火燒車 車流回堵3公里
今天上午7時43分左右，國道1號南向38.5公里泰山路段發生火燒車，車內駕駛及4名乘客及時逃出沒有受傷，但現場濃煙一度影響行車視線，造成後方車流回堵近3公里。目前消防人員已撲滅火勢，但整輛車體已燒成一團廢鐵，至於確切起火原因，有待火調人員調查釐清。
據了解，葉姓男子（62歲）今天上午7時41分左右，駕駛一輛汽車，行經國道1號南向38.5公里泰山路段，發現車輛有異狀，他趕緊臨停外側路肩，下車撥打電話報案，沒想到整輛車就開始竄燃，嚇得車內另外4名乘客趕緊下車，沒有人受傷。
消防人員獲報派員趕抵，經布水線灌救，火勢不到10分鐘控制，現場未波及其他路過人車，但因濃煙影響行車，現場一度造成車流回堵約3公里，影響到主線車道車流，目前狀況已經排除，確切起火原因，則有待火調人員進一步鑑識釐清。
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