國1南下38.5公里處火燒車 車流回堵3公里

今天上午7時43分左右，國道1號南向38.5公里泰山路段發生火燒車，車內駕駛及4名乘客及時逃出沒有受傷，但現場濃煙一度影響行車視線，造成後方車流回堵近3公里。目前消防人員已撲滅火勢，但整輛車體已燒成一團廢鐵，至於確切起火原因，有待火調人員調查釐清。

據了解，葉姓男子（62歲）今天上午7時41分左右，駕駛一輛汽車，行經國道1號南向38.5公里泰山路段，發現車輛有異狀，他趕緊臨停外側路肩，下車撥打電話報案，沒想到整輛車就開始竄燃，嚇得車內另外4名乘客趕緊下車，沒有人受傷。