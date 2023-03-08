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離奇！台中港離岸風電風機水上基座發現男性遺體 警追查身分
台中港離岸風場一處風機平台上昨天被發現一具男遺體，海巡獲報到場追查，遺體已運回台中市冰存，目前身分未明，海巡人員說，風電公司說沒有員工失蹤，平台很高，一般人不可能爬上，身分仍待查。
海巡署昨天接獲報案，台中港離岸一期風場A4風機上爬梯平台發現一具男性遺體，承攬商公司人員在此風機平台上發現遺體後通報。
昨天中午12點30分，海巡署台中海巡隊PP-10080艇及台電公司「奔娜」風電工程船返抵台中港，泊靠4D碼頭，台中海巡隊三組人員抵達現場處置；台中海巡隊值日室人員聯繫禮儀社協處。
台中海巡隊三組人員已對「奔」船日籍技師，即第一發現遺體人員做訪談筆錄，由風電公司翻譯人員陪同，目前仍未查出死者身分，依遺體外觀研判，身亡時間不久。
遺體已運到台中殯儀館冰存，由台中海巡隊報請台中地方檢察署辦理相驗中；一名海巡人員說，離岸風場的風機離岸際遠，平台很高，一般人不可能爬上，也需追查是否有釣客落海，或最近有翻船事件，落海人員爬上平台求救可能。
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